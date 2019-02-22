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Güven Hokna DSP'nin Üsküdar adayı oldu

Tiyatro ve sinema oyuncusu Güven Hokna, DSP'nin İstanbul Üsküdar Belediye Başkan adayı oldu.

22 Şubat 2019 Cuma 14:56
Güven Hokna DSP'nin Üsküdar adayı oldu

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, parti genel merkezinde oyuncu Güven Hokna ile görüştü.

Görüşmenin ardından genel merkez önünde Hokna ile basın toplantısı düzenleyen Aksakal, DSP'nin son günlerde meşhur bir parti haline geldiğini belirtti.

"Üsküdar patlama yapacak"

Aksakal, Güven Hokna ile DSP'nin Üsküdar'da "Cumhuriyet kent" projesini hayata geçireceğini bildirdi.

Hokna da Üsküdar'ın köklü ve kültürel geçmişi bulunan bir semt olduğunu belirterek, "Üsküdar seçimlerde müthiş bir patlama yapacak. İnşallah biz de buna vesile oluruz." dedi.

"Sandıklardan güvercinler uçacak inşallah"

Şişli'de anketlerin ne durumda olduğu yönündeki bir soru üzerine Aksakal, "Biz de anketleri izliyoruz. Şişli adayımız Mustafa Sarıgül yüzde 60'lar düzeyinde oy potansiyeline sahip görünüyor. Sadece Şişli değil, Avcılar, Adalar, Kağıthane, Silivri, Beşiktaş, bu ilçelerde iddialı bir şekilde çalışıyoruz. 31 Mart günü sandıklardan güvercinler uçacak inşallah." yanıtını verdi.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 14:56
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