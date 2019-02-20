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Solaklar birbirlerini yiyor... DSP'den çok sert açıklama: "CHP kapatılsın!"

DSP Genel Başkan Yardımcısı Uğur Gürel, “Ekmeleddin İhsanoğlu, Abdullah Gül gibi projelerle milletin önüne gidilmez. Yazıktır. CHP’nin kapatılması ve tasfiye edilmesi gerekiyor” dedi.

20 Şubat 2019 Çarşamba 11:13
Solaklar birbirlerini yiyor... DSP'den çok sert açıklama: "CHP kapatılsın!"

Mustafa Sarıgül’ü Şişli’den aday gösteren DSP'den CHP'ye yönelik sert bir açıklama geldi. DSP Genel Başkan Yardımcısı Uğur Gürel, Kılıçdaroğlu’nun CHP’sini deyim yerindeyse yerden yere vurdu.

"İYİ Parti gibi ne olduğu belli olmayan..."

Nagehan Alçı'ya konuşan DSP Genel Başkan Yardımcısı Uğur Gürel, CHP ile ittifak tartışmalarına ilişkin, "Saadet Partisi gibi bize çok uzak ve tabanımızın asla kabul etmeyeceği bir parti ve İYİ Parti gibi ne olduğu belli olmayan bir parti ile ittifak yapan CHP ile ittifakı doğru bulmuyoruz. Bizim çizgimiz bellidir. Özgürlükçü, Atatürkçü, sol bir partiyiz. Çok net kırmızı çizgilerimiz var. Mesela Ecevit’e ve Atatürk’e laf edenleri partimize kabul etmeyiz. Biz birçok kişiyi bu süreçte reddettik. Şu kadarını söyleyeyim: DSP’ye geçenlerin sayısı geçmek isteyenlerin yarısından az" dedi.

"CHP'nin kapatılması gerekiyor"

Gürel, "Türkiye’de solun önündeki en büyük engel CHP. Muhalefetin önünü tıkıyor. Ekmeleddin İhsanoğlu, Abdullah Gül gibi projelerle milletin önüne gidilmez. Yazıktır. CHP’nin kapatılması ve tasfiye edilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 11:13
  1. DSP
  2. CHP
  3. Uğur Gürel
  4. İYİ Parti

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