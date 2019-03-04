DSP Genel Başkanı CHP'yi eleştirdi: Oyları bölen kendileri!

CNN Türk’te canlı yayına katılan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "CHP'nin oylarını bölmeyi amaçlıyor?" iddialarına cevap verdi. Aksakal "Oyları bölen doğrudan CHP'nin kendisidir" dedi.

İşte Önder Aksakal'ın o açıklamaları;

DSP, CHP'nin oylarını mı bölmeyi amaçlıyor?

Bu sadece bir iddiadan ibaret. Ben bunu hakaret sayarım. Ancak bu tip hakaretlerle bizi karalama çabaları var. İttifak denilen bize göre ucube yasada çok farklı partiler bir araya geldiler. İki ittifakta çoğunluk sağcı adaylar.

CHP ile neden ittifak sağlanamadı?

Sayın Kılıçdaroğlu öyle bir beyanat vermiş. Yardımcılarından ikisi bizden randevu istediler. Havadan sudan konuşup gittiler. Sayın Öztrak, "Teklif etmemiş olabilirler ama nabız tuttular" dedi. Ne öyle bir teklif geldi, ne de öyle bir beklentimiz oldu. Siyasi partiler halkın yararına çalışmalarda ittifak yapmalı tabi ki. Muhakkak zamanı geldiğinde iş birliği yapılabilir.

CHP'den DSP'ye geçen adaylar

Oyları bölen doğrudan CHP'nin kendisidir. Şişli'de Mustafa Sarıgül adayımız değil mi? Şişli'yi zaten alacağız da... DSP kültürünü özümsemiş bir kişi olarak bunu kabul ettik. Şişli'de CHP'nin tüm isimleri mahalle mahalle çalışıyor. Siz orada AK Parti'yi mi engellemeye çalışıyorsunuz? Bağcılar'a Esenyurt'a gitsenize. DSP'nin oyları filan böldüğü yok. Şişli'yi Avcılar'ı Kadıköy'ü Bakırköy'ü Silivri'yi de alacağız.