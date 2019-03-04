0553 313 94 23

DSP Genel Başkanı CHP'yi eleştirdi: Oyları bölen kendileri!

Katıldığı canlı yayında "CHP'nin oylarını mı bölmeyi amaçlıyor?" sorusuna cevap veren DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Bu sadece bir iddiadan ibaret. Ben bunu hakaret sayarım. Oyları bölen doğrudan CHP'nin kendisidir" açıklamasında bulundu.

04 Mart 2019 Pazartesi 11:36

CNN Türk’te canlı yayına katılan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "CHP'nin oylarını bölmeyi amaçlıyor?" iddialarına cevap verdi. Aksakal "Oyları bölen doğrudan CHP'nin kendisidir" dedi.

İşte Önder Aksakal'ın o açıklamaları;

DSP, CHP'nin oylarını mı bölmeyi amaçlıyor?

Bu sadece bir iddiadan ibaret. Ben bunu hakaret sayarım. Ancak bu tip hakaretlerle bizi karalama çabaları var. İttifak denilen bize göre ucube yasada çok farklı partiler bir araya geldiler. İki ittifakta çoğunluk sağcı adaylar.

CHP ile neden ittifak sağlanamadı?

Sayın Kılıçdaroğlu öyle bir beyanat vermiş. Yardımcılarından ikisi bizden randevu istediler. Havadan sudan konuşup gittiler. Sayın Öztrak, "Teklif etmemiş olabilirler ama nabız tuttular" dedi. Ne öyle bir teklif geldi, ne de öyle bir beklentimiz oldu. Siyasi partiler halkın yararına çalışmalarda ittifak yapmalı tabi ki. Muhakkak zamanı geldiğinde iş birliği yapılabilir.

CHP'den DSP'ye geçen adaylar

Oyları bölen doğrudan CHP'nin kendisidir. Şişli'de Mustafa Sarıgül adayımız değil mi? Şişli'yi zaten alacağız da... DSP kültürünü özümsemiş bir kişi olarak bunu kabul ettik. Şişli'de CHP'nin tüm isimleri mahalle mahalle çalışıyor. Siz orada AK Parti'yi mi engellemeye çalışıyorsunuz? Bağcılar'a Esenyurt'a gitsenize. DSP'nin oyları filan böldüğü yok. Şişli'yi Avcılar'ı Kadıköy'ü Bakırköy'ü Silivri'yi de alacağız.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 11:36
  1. Önder Aksakal
  2. DSP
  3. CHP

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fikret Yeni vizyon projelerini açıkladı
    1. Fikret Yeni vizyon projelerini açıkladı
    2. Karbonmonoksit gazından zehirlenen..
    3. Piyasalarda gün ortası
    4. İstanbul'da hareketli anlar! 300 bin..
    5. Kesin aday listesi - ELAZIĞ
    6. Mersin’de ’Türk Dünyası Tiyatro..
    7. Kesin aday listesi - ÇORUM
    8. Yaşlı adamın parası yola saçıldı,..
    9. Gece kartalları, Malkara sokaklarında..
    10. Amasya'da kesin aday listesi açıklandı
    11. Van’da yarın okullar tatil mi?
    12. MHP’li Başkan adayı Bıyık başkan gibi..
    13. Başkan Ayaz, “Başikele’de algı..
    14. Tekirdağ’da otomobil tarlaya girdi: 2..
    15. Trabzon İran’daki ’Nevruz Bayramı’nı..
    16. Su altı hokeyinde Federasyon Kupası..
    17. Beyoğlu’nda 300 bin dolarlık gasp
    18. CHP'li belediyede büyük skandal! Kaset..
    19. ATO Başkanı Baran:Türkiye dünyanın..
    20. Osmaneli’nde SKM açılışı
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
    Uzun yıllar prim ödeyenlere müjdeli haber! Paranızı geri alabilirsiniz
    Uzun yıllar prim ödeyenlere müjdeli haber! Paranızı geri alabilirsiniz
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Son anket sonuçları açıklandı! İki büyükşehir el değiştiriyor
    Son anket sonuçları açıklandı! İki büyükşehir el değiştiriyor

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Türkiye'nin TARP projesinin gizli bilgilerini çalmışlar!
    Türkiye'nin TARP projesinin gizli bilgilerini çalmışlar!
    Süleyman Soylu'dan operasyon açıklaması: Yarım saat içerisinde alın
    Süleyman Soylu'dan operasyon açıklaması: Yarım saat içerisinde alın