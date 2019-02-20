"DSP, yeniden Türk siyasetinde etkin rol üstlenecek"

ANKARA (AA) - BARIŞ GÜNDOĞAN - DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "1 Nisan sabahı DSP yeniden Türkiye siyasetinde etkin rolünü üstlenmiş bir parti olarak çıkacak." dedi.

Aksakal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DSP'nin 1985 yılında kurulan ve üç kez ülkeyi yönetme olanağı bulan bir parti olduğunu söyledi.

Türkiye'nin 81 ilinde seçimlere katılacaklarını bildiren Aksakal, parti örgütlerinin adaylık başvurularını gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Aksakal, kamuoyunun DSP'yi bu seçimlerin sürpriz partisi olarak gördüğünü kaydederek, "Biz de çalışmalarımızın verimli bir noktaya gittiğini gözlemliyoruz. Doğru stratejilerimizle, hesapsız kitapsız yaptığımız siyasetle, özgün halimizle bir karşılık bulduğunu görüyoruz. Mutlaka bu 31 Mart akşamı, 2023 yoluna giderken, DSP'yi etkin ve belirleyici bir parti konumuna taşıyacaktır." diye konuştu.

- Eleştirileri yadırgıyorum

Bazı seçim bölgelerinde CHP’den aday gösterilmeyen isimlerle seçime girmelerinin eleştiri konusu olmasını yadırgadığını dile getiren Aksakal, eleştirileri demokrasi ayıbı olarak değerlendirdi.

"DSP, özünde demokrasiye ve demokrasinin değerlerine sahip çıkıyor şu anda." ifadesini kullanan Önder Aksakal, şöyle devam etti:

"Seçme ve seçilme hakkı anayasal olarak tüm yurttaşlara tanınmış bir hak. Bu haklarını kullanma ehliyetleri olan herkes kendi iradeleri ile istediği partiden aday olabilir. Bunu yadırgamak bence asıl yadırganması gereken husustur. Elbette bize CHP'den de AK Parti'den de MHP'den de BBP'den de katılan adaylar oldu. Biz tabii geçmişte nerede siyaset yapıyordunuz sorusunu kimseye sorma hakkına sahip değiliz. Bir tek şeyi arıyoruz, geçmişte eğer bir siyasi partide yer almışsa o partiyle üyeliğini bitirmiş olma şartını arıyoruz. Hiçbir adayımız başka bir partinin üyesi sıfatıyla bizden aday olmamıştır. Şunu da açıkça belirtmek isterim ki kamuoyunda ortalığı ayağa kaldırdıkları kadar bizde başka parti adayı yok işin doğrusu. Saysanız CHP'den gelen 15 kişi yoktur. MHP'den Antalya Serik'ten bir arkadaş aday oldu, BBP'den geçen dönem aday olmuş bir arkadaşımız Antalya Aksu'dan aday oldu. AK Parti'den bir arkadaşımız Marmara Ereğlisi adayımız oldu. Onun dışında gazetelere yansıyan şekliyle kalabalık bir CHP'li aday oluşmadı. Hatta CHP'den gelen ve bizden aday adayı olmak isteyen bazı isimleri biz kabul etmedik. Bizim kriterlerimize uymayanları hangi partiden olursa olsun sadece CHP'den değil, kabul etmiyoruz. Dolasıyla bunu başka yönlere çekmeye, bir algı yaratmaya gerek yok.

DSP bu ülkede siyaset yapmış, devleti yönetmiş, kurucu Bülent Ecevit'in de kimliği tahtında en dürüst, en temiz, en vatansever, en milliyetçi parti olarak bilinir. Amacımız devlete hizmet etmek ve ülkeyi götürülmek istenen iki partili sistemden uzak tutup, 'biz de varız' demektir. Buna da hakkımız var."

- "Tüm seçmenlerden oy alacağız

Aksakal, DSP'nin sadece sosyal demokrat seçmenden oy alacak bir parti olmadığını belirterek, "DSP, tüm seçmenlerin rahatlıkla oy vereceği bir parti olmuştur. Çünkü programı böyledir, marjinal bir parti değildir." dedi.

HDP'nin bazı seçim çevrelerinde aday çıkarmayarak CHP'ye destek verdiği iddialarını da değerlendiren Aksakal, diğer partilerin adayları üzerinde yorum yapmalarının çok anlam ifade edeceğini düşünmediğini ve bu konunun kendilerinin ilgi alanlarında olmadığını aktardı.

Aksakal, "Bazı seçim çevrelerinde bazı partiler aday çıkarmadıysa, bir başka partinin adayını ya da bağımsız adayı destekleme kararı almışsa o da o partilerin sorunu. Biz 81 ilde adayımızı çıkarıyoruz ve hiçbir parti ile işbirliğimiz yok." ifadelerini kullandı.

- "CHP'den ittifak teklifi gelmedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "İttifak teklifi götürdük kabul etmediler" şeklindeki açıklamalarını da eleştiren Aksakal, bunların doğru bilgi olmadığını kaydetti.

Aksakal, "Gerek 24 Haziran seçimlerinde gerek sonrasında CHP ile böyle bir diyalog içerisinde olmadığımız gibi, bizi ziyaret eden genel başkan yardımcısı iki arkadaş geldiğinde de sadece çay kahve içildi. Dolayısıyla hiçbir partiyle işbirliğimiz yok ve kendi adaylarımızla seçmenin karşısına çıkıyoruz." diye konuştu.

Sadece Ankara ve İstanbul'da değil, Türkiye'nin birçok bölgesinde iddialı adayları olduğunu belirten Önder Aksakal, Antalya'da, Karadeniz'de Orta Anadolu'da da önemli isimlerle seçimlere girdiklerini söyledi.

- "Halkçı politikalar üreterek devleti yönetmeye talibiz"

Önder Aksakal, "1 Nisan sabahı DSP yeniden Türkiye siyasetinde etkin rolünü üstlenmiş bir parti olarak çıkacak. 2023 genel seçimleri hangi tarihte yapılıyor olursa olsun orada da en başarılı parti olarak DSP yerini alacak. Eğer Türkiye iki partili projeyle yönetilecekse, bu proje başarılı olacaksa o iki partiden biri de mutlaka DSP olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

2023 seçimlerinde söz sahibi olmak için 31 Mart'ta önemli bir başarı hedeflediklerini söyleyen Aksakal, halkçı politikalar üreterek devleti yönetmeye talip olacaklarını bildirdi.

Aksakal, "Seçimlerde kararı halk verir ama inanıyorum ki aday gösterdiğimiz birçok yerde belediye başkanlığını alacağız." diye konuştu.



- "Şişli'yi alacağız"

Mustafa Sarıgül'ün Şişli'de başarılı bir çalışma yürüttüğünü aktaran Aksakal, "Mustafa Sarıgül Şişli'yle özdeşleşmiş bir arkadaşımız. Şişli halkı da kendisini çok sahiplenmiş durumda." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun "Mustafa Sarıgül'ü Eyüp'ten aday göstermek istedik." diye bir beyanatı olduğunu hatırlatan Önder Aksakal, şunları söyledi:

"Yıllarını Şişli'ye vermiş bir insanı Eyüp'te ya da başka bir ilçede değerlendirmeye kalkmak, 'sizinle artık çalışmak istemiyoruz' düşüncesinin daha nazik bir tezahürüdür siyasette. Sayın Sarıgül'ün aday olma iddiasındaki gerekçe Şişli'de yine aynı kendi partisinden olan belediye başkanının başarılı olmadığını iddia etmesiydi gördüğüm kadarıyla. Demek ki haklı çıkmış. Eğer başarılı olsaydı CHP, Sayın Hayri İnönü'yü Şişli'den aday gösterirdi. Demek ki CHP'de aynı fikirdeymiş ki başka bir adayı orada çıkardılar. Ben inanıyorum ki Sayın Sarıgül, Şişli'yi mutlaka kazanacak."

- ÖDP'li Alper Taş'ın adaylığı

Önder Aksakal, CHP'nin ÖDP'li Alper Taş'ı Beyoğlu'ndan aday göstermesine ilişkin de şu açıklamaları yaptı:

"Siyasette ve partilerde dalgalanma olmamalıdır. Bu Cumhur ittifakı için de Millet ittifakı için de geçerli. Bir taraftan milliyetçilik siyaseti yapıp, diğer taraftan milliyetçiliği ayaklar altına alan bir partiyle ittifak kurmak ne kadar gerçekçiyse, kendisini 'ben Kemalist değilim' diyen bir insanla, ya da partinin temsilcisiyle, 'Ben Mustafa Kemal'in partisiyim' diyen bir partinin ittifak yapması aynı derecede absürt bir olaydır. Toplumu bir yerlere kanalize etmeye çalışıyorlar ancak ittifaklar toplum nezdinde karşılık bulmadı. Bu karşılık bulmayışının tezahürü de sandıkta DSP'nin oylarının patlaması ile sonuçlanacak."

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, İstanbul Şişli'nin yanı sıra Avcılar'da, Silivri'de, Adalar'da, Bakırköy'de, Kağıthane ve Beşiktaş'ta da iddialı olduklarını söyledi.