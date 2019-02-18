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DSP İstanbul adayı DSP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019

CHP’den istifa edenlerin kapısını çaldığı parti DSP oldu. CHP’nin küskünleri DSP’den aday olmaya devam ediyor. DSP Ankara Büyükşehir belediye başkan adayı Haydar Yılmaz oldu. Haydar Yılmaz da CHP’den istifa edip DSP’ye katılmıştı. Mustafa Sarıgül’ün DSP Şişli belediye başkan adayı olmasından sonra CHP’de aday patlaması yaşandı. İstanbul’un 39 ilçesinde aday çıkaracak olan DSP İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı son dakika belli oldu mu? DSP İBB adayı kim olacak? İşte DSP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019

18 Şubat 2019 Pazartesi 11:25
DSP İstanbul adayı DSP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019

CHP’den istifa edenlerin kapısını çaldığı parti DSP oldu. CHP’nin küskünleri DSP’den aday olmaya devam ediyor. DSP Ankara Büyükşehir belediye başkan adayı Haydar Yılmaz oldu. Haydar Yılmaz da CHP’den istifa edip DSP’ye katılmıştı. Mustafa Sarıgül’ün DSP Şişli belediye başkan adayı olmasından sonra CHP’de aday patlaması yaşandı. İstanbul’un 39 ilçesinde aday çıkaracak olan DSP İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı son dakika belli oldu mu? DSP İBB adayı kim olacak? İşte DSP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019

DSP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Haydar Yılmaz oldu. CHP'den istifa eden ve DSP'ye katılan Haydar Yılmaz, 1999-2004 yıllarında Çankaya Belediye Başkanı olarak görev yapmıştı. Mustafa Sarıgül’ün DSP Şişli belediye başkan adayı olmasıyla birlikte DSP’nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları merak edilmeye başlandı. Demokratik Sol Parti (DSP) İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı 19 Şubat Salı günü açıklanması bekleniyor.

DSP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019

DSP Şişli belediye başkan adayı Mustafa Sarıgül

DSP Avcılar belediye başkan adayı Handan Toprak

DSP Üsküdar Belediye Başkan adayı Naim Er

DSP Kadıköy belediye başkan adayı Mehmet Günyeli

DSP Büyükçekmece belediye başkan adayı Burçin Baykal

DSP Silivri belediye başkan adayı Selami Değirmenci 

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 11:25
  1. Ankara
  2. DSP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
  3. DSP Avcılar belediye başkan adayı
  4. DSP Üsküdar Belediye Başkan adayı
  5. DSP Kadıköy belediye başkan adayı

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