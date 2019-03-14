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DSP Genel Başkanı Önder Aksakal:

"Eğer Bodrumlu, rantın esiri olmak istemiyorsa, hakça bir yönetim istiyorsa, dünya tarafından tanınmak, dünyanın buraya olan ilgisini artmasını bekliyorsa o zaman DSP'nin adayını destekleyecek"- "Siyasette kaba dil, hoyrat davranış doğru değil. Biz Bülent Ecevit'ten daha munis siyaset yapmayı öğrendik. Daha yurt için, vatan için, halk için, toplum için bir şeyler üretmek adına siyaset yapmayı öğrendik. Kötü söz çok güzel şeyler değil, biz benimsemiyoruz"

14 Mart 2019 Perşembe 11:58
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal:

MUĞLA (AA) - DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Eğer Bodrumlu, rantın esiri olmak istemiyorsa, hakça bir yönetim istiyorsa, dünya tarafından tanınmak, dünyanın buraya olan ilgisini artmasını bekliyorsa o zaman DSP'nin adayını destekleyecek." dedi.

Aksakal, Bodrum ilçesi Neyzen Tevfik Caddesi'ndeki işletmeleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Yerel seçimlerde partisine destek isteyen Aksakal, gazetecilere yaptığı açıklamada, toplumla yoğun şekilde buluşmaya başladıklarını söyledi.

Bir özlem, bir beklenti olduğunu aktaran Aksakal, vatandaşın artık yıllarca süren bu sıkıntılı ortamdan kurtulma arayışına bir çare kapısı olarak DSP'yi görmesinin kendileri için önemli ve değerli olduğunu dile getirdi.

Buna da mutlaka karşılık vereceklerini anlatan Aksakal, Bodrum'a, dünyayla bağlantısı olan bir aday getirdiklerini bildirdi.

Dünyayı bilen ve tanıyan bir belediye başkanı tarafından yönetilmesinin kendileri açısından önemli olduğunu ifade eden Aksakal, şöyle konuştu:

"Bodrumlular için de önemli olacağını düşünüyorum. Olay sadece yerel siyaset değil, Türkiye'nin dışa bakan yüzü olarak değerlendirebileceğimiz bu tip kentlerde, dünyayla entegre olmayı çok daha kolaylıkla sağlayabilecek başkanların olması lazım ki, dünyadaki gelişmeleri buralara aktarabilsinler. Siyasette gerek Cumhur İttifakı kapsamında yer alanlar, gerek Millet İttifakı kapsamında yer alanların, yerel yönetimlere bakış açıları rant temeli üzerine kurgulandığı için çatışmalar daha çok olabiliyor. Eğer Bodrumlu, rantın esiri olmak istemiyorsa, hakça bir yönetim istiyorsa, dünya tarafından tanınmak, dünyanın buraya olan ilgisini artmasını bekliyorsa o zaman DSP'nin adayını destekleyecek. O hakça düzeni, gelişmeye yönelik ve cumhuriyet kent umudu projesi olarak belirlediğimiz DSP'nin yerel yönetim bildirgesi içerisinde yer alan 10 maddelik kentleri yaratma fırsatını bize verecektir."

Bodrum'un özgün bir yapısı olduğuna dikkati çeken Aksakal, gerek coğrafi olarak, gerek kültürel olarak, gerekse de topoğrafik özelliği itibariyle de özel değerlendirilmesi gereken bir bölge olduğuna vurgu yaptı.

Önder Aksakal, siyasette kaba dile karşı olduklarını vurgulayarak "Siyasette kaba dil, hoyrat davranış doğru değil. Biz Bülent Ecevit'ten daha munis siyaset yapmayı öğrendik. Daha yurt için, vatan için, halk için, toplum için bir şeyler üretmek adına siyaset yapmayı öğrendik. Kötü söz çok güzel şeyler değil, biz benimsemiyoruz tabii ki. Umarım bütün toplumda bunu bu şekilde değerlendirecektir." ifadesini kullandı.

Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Necati Utkan'ı da tanıtan Aksakal, daha sonra Menteşe ilçesine hareket etti.



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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 11:58
  1. Bodrum
  2. Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal
  3. DSP
  4. Muğla
  5. Yerel Seçimler

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