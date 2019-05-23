DSP Genel Başkanı Aksakal'dan AA'ya taziye DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, uçuruma düşen Anadolu Ajansı Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'nın cansız bedenine ulaşılmasının ardından taziye mesajı yayımladı

ANKARA (AA) - Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, uçuruma düşen Anadolu Ajansı Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'nın cansız bedenine ulaşılmasının ardından taziye mesajı yayımladı. DSP Genel Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Aksakal, Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken, 10 Mayıs'ta uçuruma düşen AA Bayburt muhabiri Nişancı'nın cansız bedeninin bulunmasının ardından yayımladığı mesajında, şu ifadelere yer verdi: "Anadolu Ajansı muhabiri Abdulkadir Nişancı, görevini icra ederken yaşadığı talihsiz kaza neticesinde vefat etti. Kaybettiğimiz değerli basın mensubu, Anadolu Ajansı muhabiri Abdulkadir Nişancı’ya Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Anadolu Ajansı çalışanlarına başsağlığı diliyorum. Türk basının ve milletimizin başı sağ olsun."

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