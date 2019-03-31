DSP Genel Başkanı Aksakal, oyunu kullandı

İSTANBUL (AA) - Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal oyunu, Şeyh Şamil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kullandı.

Aksakal, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullanmak üzere, DSP İstanbul İl Başkanı Çiğdem Mercan ve parti yönetimindeki bazı kişilerle Üsküdar'daki okula geldi.

Sandık görevlileriyle selamlaşan Aksakal, 3383 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Aksakal, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Seçimler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından bir tanesidir. Önemli olan eşitlik ve hakkaniyet içerisinde bir seçim süreci geçmesidir, biz bunu bekliyoruz. Görebildiğim kadarıyla çok büyük bir yoğunluk yok, umarım seçimlere katılım oranı düşük olmaz. Toplum kendi haklarına, kendi geleceğine sandıkta sahip çıkar. DSP olarak bu yerel seçimlerin partimiz adına önemli ve etkili sonuçlar doğuracağına inanıyorum. 1 Nisan'dan itibaren de 2023 seçimlerine doğru çalışmalarımızı hızla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı

Aksakal, beraberindekilerle fotoğraf çektirdikten sonra okuldan ayrıldı.