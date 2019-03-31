DSP Eskişehir Kurucu İl Başkanı Cemal Bülent Dede vefat etti Hayatını kaybeden Demokratik Sol Parti (DSP) Eskişehir Teşkilatı Kurucu İl Başkanı Cemal Bülent Dede, düzenlenle son yolculuğuna uğurlandı.

Hayatını kaybeden Demokratik Sol Parti (DSP) Eskişehir Teşkilatı Kurucu İl Başkanı Cemal Bülent Dede, düzenlenle son yolculuğuna uğurlandı.

Uzun zamandır savaştığı akciğer kanserine yenik düşen Cemal Bülent Dede, bugün ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından cenaze Asri Mezarlığına gömüldü. Cenazeye DSP İl Başkanı Hüdaver Bekler, DSP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dilara Tambova, DSP Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Erdal Ersoy ve çok sayıda partili katıldı.

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