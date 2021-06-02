  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Hamas, Mavi Marmara saldırısını savaş suçu olarak nitelendirdi
Bilim adamlarının tavsiyeleriyle zeka geliştiren yöntemler
Dünyada bir ilk! Bu havuzda yüzenler sürekli aşağıya bakabiliyorlar
DSÖ’nün ‘yeniden kontrol edilsin’ dediği o ülkede işte son durum!
Avrupa DSÖ’nün ‘yeniden kontrol edilsin’ dediği o ülkede işte son durum!
Avrupa

DSÖ’nün ‘yeniden kontrol edilsin’ dediği o ülkede işte son durum!

Dünyanın koronavirüsle mücadelesi sürüyor. DSÖ’nün, koronavirüsün ilk kez ne zaman ortaya çıktığına dair araştırmaların yeniden kontrol edilmesini istediği İtalya’da son duruma ilişkin açıklama yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-06-02 04:38:00 -
DSÖ’nün ‘yeniden kontrol edilsin’ dediği o ülkede işte son durum!

İtalya’da korona virüs salgınında son 24 saatte 2 bin 483 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 220 bin 304’e yükseldi. Yoğun bakımdaki hasta sayısı ise 989’a geriledi.

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 221 bin 818 korona virüs testi yapıldığı ve 2 bin 483 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 220 bin 304'e ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 93 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 126 bin 221'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 10 bin 313 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 225 bin 751 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 44 kişi azalarak 989'a geriledi.

İtalya'da bugüne kadar 35 milyon 131 bin 484 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 12 milyon 169 bin 81 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay