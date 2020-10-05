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Korona Virüs DSÖ'nün Türkiye raporuyla ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama
Korona Virüs

DSÖ'nün Türkiye raporuyla ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

Dünya Sağlık Örgütü Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine yönelik rapor yayımladı. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre raporda Türkiye'nin pandemiyle mücadele stratejisinden övgüyle bahsedildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-05 14:00:00 -
DSÖ'nün Türkiye raporuyla ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye’nin koronavirüs salgınıyla mücadelesine ilişkin bir rapor yayımladı. Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada raporda Türkiye'nin bu kapsamda elde ettiği başarının detaylı bir şekilde ele alındığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre editörlüğünü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve DSÖ Avrupa Direktörü Dr. Hans Kluge'nin yaptığı rapor Avrupa bölgesinde koronavirüsle mücadele kapsamında yayımlanan ilk rapor olma özelliğini taşıyyor.

Raporda Türkiye'nin salgınla mücadele kapsamında elde ettiği başarı detaylı bir şekilde ele alındı. Türkiye'nin virüsün ülkeye girişini önlemeye yönelik çabalarından övgüyle bahsedildi. Raporda salgının hızla kontrol altına alınmasının, ölüm oranlarının dünya ortalamasının oldukça altında tutulmasında etkili olduğu vurgulandı.

Ayrıca Türkiye’nin genç nüfusu avantaja çevirdiğine, yaşlıların korunması ve enfeksiyonun yayılmasının önlenmesi için erken dönemde önleyici tedbirler alındığına dikkat çekildi.

Türkiye'nin, başka ülkelerin deneyimlerini gözlemleyerek bilimsel verilerle ulusal rehberini güncellediği, böylelikle küresel düşünüp ulusal kararlar aldığı belirtildi. Türkiye'nin pandemi mücadele stratejisinden övgüyle söz edildi.

"Tıbbi ekipman konusunda eksiklik yaşanmadı"

Raporda Türkiye'de ülke genelinde standart tedavi algoritmalarının uygulandığı; stratejik ürünlerin stoklanması ve yerli üretimi sayesinde koruyucu malzeme, ilaç ve tıbbi ekipman konusunda eksiklik yaşanmadığı ifade edildi.

Türkiye'nin en zengin ülkeler arasında olmamasına rağmen salgınla mücadelede en cömert davranan ülkelerden biri olduğunun altı çizildi. Kendi ihtiyacını karşılamakla birlikte, ihtiyaç sahibi ülkelere koruyucu ve tıbbi malzeme göndererek küresel dayanışma örneği gösterdiği belirtildi.

DSÖ ve diğer paydaşlardan destek alan Türkiye'nin deneyimleri ve iyi uygulamalarının birçok ülkeye örnek olduğu ve küresel sağlığa katkı sağladığı ifadelerine yer verildi.

 

 

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