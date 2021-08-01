DSÖ'den yeni 'Delta varyantı' çağrısı

Cuma günü basın toplantısında konuşan DSÖ Acil Durum Direktörü Michael Ryan, Covid-19 Delta varyantının bir uyarı olduğunu söyleyerek "Bu, virüsün gelişim gösterdiğine dair bir uyarı ancak aynı zamanda daha tehlikeli varyantlar ortaya çıkmadan harekete geçmemiz gerektiğine yönelik bir çağrı" ifadelerini kullandı.

"Daha da fazlası olacak"

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ise konuya ilişkin, "Şimdiye kadar 4 varyant ortaya çıktı ve virüs yayılmaya devam ettikçe daha fazlası da olacak" şeklinde konuştu.

DSÖ'ye göre, ilk olarak Hindistan'da tespit edilen ve daha hızlı bulaşan Delta varyantı şimdi 132 ülkeye yayıldı.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, son 4 haftada 6 DSÖ bölgesinin 5'inde enfeksiyon oranının ortalama yüzde 80 arttığının altını çizdi.

Varyantlara karşı aşı ve koruyucu önlemlerin etkisi

Acil Durum Direktörü Ryan, sosyal mesafe, maske kullanımı, el temizliği gibi koruyucu önlemlerin Delta varyantına karşı da hâlâ işe yaradığını söyledi. Ryan özellikle aşılamayla birlikte devam edildiğinde bu yöntemlerin Delta varyantını durdurabileceğini ifade etti.

DSÖ sürekli olarak Covid-19 aşısının dünya genelinde eşit olarak dağıtılması çağrısı yapıyor.