DSÖ'den yeni açıklama: Aşı olsanız da maske takılacak

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilileri aşıya rağmen “maskeyi çıkarmayın” açıklaması yaptı. Kovid-19 aşıları tam olanları maske takmaya ve diğer önlemleri almaya çağırdı.

Ülkeler, bir taraftan Delta varyantına karşı önlemler alınırken diğer taraftan aşılarını tamamlayanlar maskeleri çıkarıyor. Aşılara rağmen koronavirüs bitmiyor. Doğal olarak önlemlerin seyri de değişiyor.

Kısıtlamalar tam gevşedi derken DSÖ’den “Aşı olsanız bile maskelerinizi çıkarmayın” çağrısı geldi.

ABD'de de Los Angeles idaresinden yapılan açıklamada, Delta varyantına karşı bir önlem olarak herkesin içeride maske takmasını tavsiye etti.