DSÖ'den umut verici açıklama! Düşüş eğiliminde

DSÖ'nün paylaştığı verilere göre vaka sayıları 4 haftadır düşüş gösteriyor.

Yeni vakalarda kaydedilen düşüş, salgından büyük oranda etkilenen İngiltere'de yüzde 25, ABD'de yüzde 20 ve Brezilya'da yüzde 10 olarak gerçekleşti.

Tedbirlerin olumlu etkisi

Epidemiyolojist Jean-Marie Milleliri, 2020'nin sonunda uygulanan sıkı tedbirlerin etkilerini göstermeye başladığını belirtiyor. Milleliri'ye göre, vakalardaki düşüş eğilimi, virüsün yayılımının nasıl kontrol altına alınacağının anlaşıldığı izlenimini veriyor.

Francis Crick Enstitüsü'nden Jonathan Stoye ise DSÖ verileri için "Kesinlikle kötü haberler değil, ancak hala ne kadar iyi olduklarını bilmiyoruz." diye konuştu. Stoye, DSÖ rakamlarının, bazı net olmayan veriler nedeniyle, dünya genelindeki vakaların bütünün yansıtılması noktasında eksik kalabileceğini vurguladı.

Varyantlardaki risk

Ancak COVID-19'un yeni türlerinin ortaya çıkmasının salgınının seyrini olumsuz yönde değiştirmesinden endişe ediliyor.

Zira virüsün varyantların özellikle birkaçının yüksek derecede bulaşıcı olduğu açıklandı.

Bu açıklama da koronavirüs aşılarının onlara karşı daha az etkili olabileceği endişelerini gündeme getirdi.