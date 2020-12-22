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Korona Virüs DSÖ'den Türkiye'ye övgü dolu sözler
Korona Virüs

DSÖ'den Türkiye'ye övgü dolu sözler

Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye'nin huzurevlerinde ve yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde COVID-19 kapsamında alınan önlemleri ve bakım altındaki yaşlılara yönelik gösterdiği çabalarını övgüyle bahsederek, "Türkiye, huzurevlerindeki sağlık çalışanlarına gerekli tedbirleri aldırarak yaşlılarını COVID-19’dan korudu" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-22 16:29:00 -
DSÖ'den Türkiye'ye övgü dolu sözler

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Türkiye’de huzurevlerinde COVID-19 salgını kapsamında yapılan çalışmaları web sayfasında değerlendirdi.

"Türkiye, huzurevlerindeki sağlık çalışanlarına gerekli tedbirleri aldırarak yaşlılarını COVID-19’dan korudu" başlığı ile hazırlanan çalışmada, Türkiye’de ilk COVID-19 vakasının tanımlanmasından yaklaşık iki hafta önce huzurevlerine yapılan ziyaretlerin sınırlandırıldığı ve altı hafta öncesinde de yaşlıları virüsten korumaya yönelik uygulama önlemleri başlatıldığı belirtildi. Türkiye’de huzurevleri ve yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde alınan bu önlemler sayesinde virüsün bu kurumlarda yayılmasının sınırlandığı ifade edildi.

Huzurevi sakinleri ve personelleriyle görüştü

DSÖ tarafından yapılan çalışmada huzurevi çalışanları ve sakinleriyle de görüşüldü. Huzurevi personelleri 14 günlük vardiyalar halinde çalıştıklarını, bu süre zarfında huzurevinde kaldıklarını ve kendilerine düzenli olarak COVID-19 testi yapıldığını belirtti. Ayrıca, çalışanlar bu süreçte evlerinden, ailelerinden ve çocuklarından uzak kalsalar da sağlıklarının iyi olduğunu ifade ettiler. Huzurevi sakinleri de salgının ülke ve dünya için kritik riskler taşıdığının farkında olduklarını, fakat kendilerine çok iyi bakıldığını dile getirdiler.

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