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Korona Virüs DSÖ’den Türkiye’nin virüsle mücadelesine övgü! Takdire şayan
Korona Virüs

DSÖ’den Türkiye’nin virüsle mücadelesine övgü! Takdire şayan

Muhalefet partileri ile Türk Tabipler Birliği gibi halk sağlığı sorunu olanların ısrarla gölge düşürme çabasına rağmen Türkiye’nin Kovid-19’la başarılı mücadelesi, dünyanın geri kalanına örnek gösteriliyor. Önceki hafta Türkiye’deki sağlık sitemini dünyanın başka hiçbir yerinde görmediklerini duyuran Dünya Sağlık Örgütü, dün de ülkemizin virüsle mücadelesini ‘Takdire şayan’ bulduklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-04 22:38:00 -
DSÖ’den Türkiye’nin virüsle mücadelesine övgü! Takdire şayan

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Ofisi, Avrupa’da Kovid-19 verilerinin raporlanmasına ilişkin yaptığı açıklamada, “Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye’nin semptom göstermeyen kişiler de dahil olmak üzere tarama testlerini yapabilmek amacıyla nisan ayındaki günlük test kapasitesini, ağustostan itibaren üç katına çıkarmasını ve virüsün yayılmasını önleme stratejisini takdire şayan bulmaktadır” ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin yaklaşımı, bulaş zincirini kırmak için şart

Türkiye’nin stratejisinin, sağlık sisteminin semptom göstermeyen kişiler de dahil daha fazla insana ulaşabilmesini mümkün kıldığı belirtilen açıklamada, “Türkiye, risk altındaki kişileri, şüpheli ve olası vakalar ve teyit edilen vakaların yakın temaslılarını, test açısından önceliklendirdi. Test yapılması, salgının kontrol altına alınmasında çok önemli bir tedbir. Türkiye, semptom gösteren ya da göstermeyen tüm Kovid-19 pozitif vakalarını izole etti. Bu yaklaşım, bulaş zincirini kırmak için bir şarttır” değerlendirmesine yer verildi.

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