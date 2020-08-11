DSÖ'den Rusya'nın duyurduğu koronavirüs aşısına ilişkin açıklama
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Rusya'nın duyurduğu koronavirüs aşısına ilişkin açıklamada bulunarak, "Ön onay süreci konusunda Rus otoriteler ile yakın temas halindeyiz." ifadelerini kullandı.
Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ), Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dünya kamuoyuna duyurduğu koronavirüs aşısına ilişkin açıklama yapıldı.
DSÖ'den yapılan açıklamada Rusya ile yakın temasta oldukları belirtilirken, sürecin titiz bir gözden geçirmeyi gerektiği vurgulandı.
Putin, kızlarından birini aşıladı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2 aydan kısa süren insan denemelerinin ardından dünyanın ilk koronavirüs aşısına sağlık bakanlığının onay verdiğini ve tescillendiğini duyurdu.
Öte yandan aşının gerekli tüm testlerden geçtiğini belirten Putin, kızlarından birinin de aşı olduğunu kaydetti.
DSÖ'den Rusya'nın duyurduğu aşıya ilişkin açıklama
Putin'in açıkladığı koronavirüs aşısına ilişkin açıklamada bulunan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü de, "Covid-19 aşısına olası ön onay süreci konusunda Rus otoriteler ile yakın temas halindeyiz, süreç titiz bir gözden geçirmeyi gerektiriyor" dedi.