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Korona Virüs DSÖ'den önemli açıklama: Yıl sonunda ortaya çıkacak
Korona Virüs

DSÖ'den önemli açıklama: Yıl sonunda ortaya çıkacak

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında geliştirilme aşamasında bulunan 180 aşı adayından 35'inin insanlar üzerinde denendiğini, bazı aşı adaylarının sonuçlarının yıl sonunda ortaya çıkacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-14 05:54:00 -
DSÖ'den önemli açıklama: Yıl sonunda ortaya çıkacak

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında geliştirilen aşılara ilişkin Dünya Sağlık Örgütü'nden önemli açıklamalar geldi. İsviçre'nin Cenevre kentinde videokonferans yöntemiyle düzenlenen bir basın toplantısında konuşan Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, aşı ve ilaç denemelerinin hala sürdüğünü belirterek, geliştirilme aşamasında bulunan 180 aşı adayından 35'inin insanlar üzerinde denendiğini, bazı aşı adaylarının ise sonuçlarının yıl sonunda ortaya çıkacağını açıkladı.

Ghebreyesus, "Şu anda 180 aşı geliştirilme aşamasında. Bunlardan 35'i insanlar üzerinde deneniyor. Tarihte hiçbir hastalık araştırmalarda böylesine hızlı bir ilerlemeye tanık olmamıştır. Bu, dünyanın son yıllarda yaptığı bilim ve teknolojideki inanılmaz ilerlemelerin bir kanıtıdır." ifadelerini kullandı.

Etkili bir aşının geliştirilebilmesi için çalışmaların hızlanması gerektiğini ifade eden Ghebreyesus, dünyaya salgına karşı birlik içinde hareket etme çağrısında bulundu.

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