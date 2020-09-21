DSÖ'den kritik uyarı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ile ilgili çarpıcı bir açıklamada bulundu.

Ghebreyesus, koronavirüs için yaklaşık 200 aşı adayının klinik çalışmalarının sürdüğünü belirterek mevcut aşı adaylarının işe yarayacağına dair hiçbir garantilerinin olmadığını bildirdi.

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, örgütün İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan merkezinde videokonferans yöntemi ile basın toplantısı yaptı.

Ghebreyesus, yarın başlayacak Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul toplantıları öncesinde ülkelere çağrıda bulundu.

DSÖ salgına karşı küresel aşı ve tedavi programına (ACT Accelerator) destek isteyen Ghebreyesus, program için 35 milyar dolara ihtiyaç olduğunu, ancak şu ana kadar sadece 3 milyar dolar toplanabildiğini, DSÖ'nün koronavirüs aşısı ve tedavisinde hedefe ulaşabilmesi için acilen 15 milyar dolara gerek olduğunu belirtti.

Ghebreyesus, ayrıca DSÖ eş güdümünde yürütülen Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'nın (COVAX) önemine işaret etti.

Ghebreyesus, OVAX sayesinde pandeminin kontrol altına alınacağını, koronavirüs kaynaklı ölümlerin azalacağını ve üretilecek aşının bütün ülkelere eşit dağıtımının sağlanmasına uğraşılacağını söyledi.

2021 sonunda 2 milyar doz aşıya ulaşmayı amaçlıyorlar

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, koronavirüs için dünya genelinde halen yaklaşık 200 aşı adayının klinik ve klinik öncesi test aşamasında olduğunu ifade ederek deneme aşamasındaki aşı adaylarının tamamının başarı garantisi olmadığı uyarısında bulundu.

Ghebreyesus, şu anda geliştirme aşamasında olan herhangi bir aşının işe yarayacağına dair hiçbir garantilerinin olmadığını belirterek DSÖ olarak hedeflerinin ise 2021 senesinin sonuna kadar 2 milyar doz aşıya ulaşmak olduğunu söyledi.

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, daha çok aşı adayının "etkili ve "güvenli" bir aşı bulma şansını artıracağını kaydetti.

Çin henüz katılmadı

Toplantıya iştirak eden, Küresel Aşı ve Aşılama Birliği (GAVI), üst yöneticisi Dr. Seth Berkley de sorulan bir soru üzerine koronavirüsün başladığı Çin'in henüz COVAX programına katılmadığını söyledi.

Berkley, ayrıca Çin ile bu hususta istişarelerin sürdüğünü ifade etti.

Diğer yandan, Küresel Aşı ve Aşılama Birliği'nden yapılan açıklamada, şu ana kadar COVAX programına 156 ülkenin katıldığı bildirildi. Bu ülkeler arasında Çin'in beraberinde Amerika Birleşik Devletleri (ABD) de yer almadı.

Ryan: Çok çeşitli aktarım biçimleri var

Dünya Sağlık Örgütü Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan ise koronavirüsün bulaşıcılığına dair bir soru üzerine, virüsün damlacıklar yolu ile yayıldığına inandıklarını, yetersiz havalandırmanın olduğu kalabalık kapalı alanlarda aerosol parçacıklarının da yayılımda etkili olabileceğini belirterek kanıtlar nezdinde hala çok çeşitli aktarım biçimleri olduğuna inandıklarını sözlerine ekledi.

Rehavete dikkat!

Koronavirüsün henüz aşısı bulunmuş değil. Dolayısı ile salgın şu anlık durdurulamadığı için, sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına riayet edilmesi büyük önem arz ediyor. Rehavete kapılınmaması, sorumlu davranılması konusunda insanlar sık sık uyarılıyor.