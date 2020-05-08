DSÖ'den koronavirüse 2.kez yakalananlara ilişkin açıklama

Dünya Sağlık Örgütü, Güney Kore'de koronavirüsten iyileşen 100’den fazla hastanın tekrar enfekte olduğu iddialarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamalarda, koronavirüsü yenen hastaların test sonuçlarının yeniden pozitif çıkmasının enfeksiyona bağlı olmadığını, akciğerdeki ölü hücrelerin testlerde çıkması nedeniyle yaşandığı belirtildi.

Yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi: "Bazı hastaların klinik olarak iyileştikten sonra testlerinin yeniden pozitif çıktığının farkındayız. Şu an bildiklerimize göre bu bilgiler çok yeni verilere dayanıyor. Bu hastalar iyileşme aşamasında akciğerlerinde ölen parçalardan geriye kalanları dışarı atıyor gibi görünüyor."