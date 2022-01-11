DSÖ'den korkutan uyarı: Avrupa'nın yarısı tehdit altında

Dünya Sağlık Örgütü'nün Avrupa Direktörü Hans Kluge, Omicron varyantı ile ilgili önemli açıklamalarda bulunurken, önümüzdeki 6-8 haftalık süreç ile ilgili de uyarılarda bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Avrupa Direktörü Hans Kluge, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün Omicron varyantı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Kluge, son haftalarda elde edilen verilerin Omicron varyantının yüksek derecede bulaşıcı olduğunu kanıtladığını açıkladı. Kluge, Omicron'un yayılımına bakıldığında, Delta'dan daha yüksek hızla yayıldığını hesapladıklarını belirtirken, artan vakalara karşı uyardı.

DSÖ Direktörü, "Avrupa bölgesinde 2022'nin ilk haftasında 7 milyondan fazla yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Bu sayı, önceki hafta yayınlanan verilerin iki katından daha fazla" dedi.

Avrupa nüfusunun yarısı tehlike altında

Kluge, önümüzdeki 6-8 hafta içerisinde Avrupa bölgesindeki nüfusun yüzde 50'sinden fazlasının Omicron'a yakalanma tehlikesi olduğunu belirtirken, sağlık merkezlerinin tedbir alması konusunda da uyarılarda bulundu.

DSÖ tarafından yapılan açıklamada, Omicron'un aşı karşısındaki direncini tespit etmek için de daha kesin verilere ihtiyaç olduğu vurgulanırken, önümüzdeki haftalarda bu konunun netlik kazanacağı belirtildi.