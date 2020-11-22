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Korona Virüs DSÖ'den korkutan açıklama: Üçüncü dalga geliyor
Korona Virüs

DSÖ'den korkutan açıklama: Üçüncü dalga geliyor

Koronavirüs salgınında dünya genelinde vaka artışları devam ediyor. Salgında yeni dönem içerisine girilirken ülkeler önlemlerini artırıyor. Karantina uygulamalarının yaygınlaşmaya başladığı günlerde DSÖ'den korkutan bir açıklama geldi. Hastalığı seyrine ilişkin değerlendirmelerde bulunan DSÖ üçüncü dalganın kapıda olduğunu duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-11-22 11:49:00 - 2020-11-22 12:16:59
DSÖ'den korkutan açıklama: Üçüncü dalga geliyor

Koronavirüsle mücadele kapsamında aşı ve tedavi çalışmaları hızlanarak devam ediyor. Bir yanda laboratuvar ortamındaki çalışmaları denemlere dönüştüren aşı şirketleri, diğer yandan da üretim hattını hızlandırmaya, tedarik, dağıtım zincirini geliştirmeye çalışıyor.

Salgındaki ilerleyiş hızlanırken, vaka sayılarının artış göstermesinin ardından DSÖ'den yeni bir açıklama geldi.

3. dalga bekleniyor

Dünya Sağlık Örgütü’nün üst düzey isimlerinden olan David Nabarro, İsviçre’nin çok okunan gazetelerinden Solothurner Zeitung’a konuştu. Nabarro, yaz döneminde hükümetlerin gerekli önlemleri almadığını ve ikinci dalgayı koronavirüsü dalgasını engellemek için bir şey yapmadıklarını söyledi.

2017 yılında DSÖ’nün genel sekreteri olmak için mücadele eden fakat bu pozisyonu elde edemeyen Nabarro, “Hükümetler birinci dalganın ardından yaz aylarında altyapısal ihtiyaçları gidermek için gerekli hamleleri yapmadılar. Şimdi ikinci dalgayı yaşıyoruz. Eğer hükümetler gerekli düzenlemeleri ve iyileştirmeleri yapıp önlem almazlarsa 2021’in başında üçüncü dalgayı göreceğiz. İsviçre’de vaka ve ölüm oranı çok ciddi seviyeye ulaşabilir” ifadesini kullandı.

Özellikle yaz döneminin ardından Avrupa başta olmak üzere birçok ülkede vaka ve ölüm sayısı hızla artış göstermişti. Cumartesi açıklanan verilerle birlikte Almanya ve Fransa’da vaka sayısı 33.000 artmış, İsviçre ve Avusturya’da binlerce günlük vaka sayısı açıklanmıştı.

"Avrupa'nın hamlesi erkendi"

Artan vakaları düşürmeye yönelik çalışmalar yürüten ülkelerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Nabarro Güney Kore gibi Asya ülkelerinin çabalarını takdir ettiklerini söylerken, “Güney Kore’de insanlar koronavirüsüle mücadelede çok etkili. Virüsle mücadele için davranışlarını değiştiriyorlar. Sosyal mesafeye özen gösteriyorlar, maske takıyorlar, hastalandıklarında kendilerini karantinaya alıyorlar. Ellerini ve zeminleri temizliyorlar” ifadesini kullandı.

Nabarro, Asya ülkelerinin koronavirüs yasak ve önlemlerini erken bir şekilde gevşetmediğini de söyledi. Nabarro, “Vaka sayısının düşmesini ve o seviyede kalmasını beklemelisiniz. Avrupa’nın hamlesi erkendi” dedi.

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