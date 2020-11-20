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Korona Virüs DSÖ'den korkutan açıklama: Çok zor bir 6 ay bekliyor
Korona Virüs

DSÖ'den korkutan açıklama: Çok zor bir 6 ay bekliyor

Dünya Sağlk Örgütü Avrupa Direktörü Hans Kluge, koronavirüs pandemisinde Avrupa'yı çok zor bir 6 ay beklediğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-20 21:18:00 -
DSÖ'den korkutan açıklama: Çok zor bir 6 ay bekliyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan açıklamalar geldi. DSÖ Avrupa Direktörü Hans Kluge, Avrupa'yı çok zor bir 6 ay beklediğini açıkladı.

Son bir hafta içinde Avrupa'da 29 binden fazla kişinin koronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiğini belirten Kluge, dünya genelinde uygulanan yeni kısıtlamalarla birlikte vaka sayılarının düşüşe geçtiğini bildirdi.

İsviçre ve Fransa'da yoğun bakım doluluk oranının yüzde 95'in üzerine çıktığını ifade eden Kluge, "Avrupa bir kez daha pandeminin merkezi haline geldi. Her 17 saniyede bir insan ölüyor. Aşı çalışmalarında da gelişme var. Tünelin ucunda ışık göründü. Ama Avrupa'yı çok zor bir 6 ay bekliyor." şeklinde konuştu.

Salgının başlangıcından bu yana Avrupa'da 15 milyon 738 bin 179 vaka tespit edildi. Toplam can kaybı ise 354 bin 154'e ulaştı.

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