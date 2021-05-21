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Korona Virüs DSÖ'den korkutan açıklama! '2 ila 3 kat fazla olabilir'
Korona Virüs

DSÖ'den korkutan açıklama! '2 ila 3 kat fazla olabilir'

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüsün ölüm oranlarıyla ilgili rapor açıkladı. Raporda koronavirüs kaynaklı küresel ölüm sayısının, 3,4 milyondan 2 ila 3 kat daha fazla olabileceği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-21 16:39:00 -
DSÖ'den korkutan açıklama! '2 ila 3 kat fazla olabilir'

DSÖ'nün, Dünya Sağlık İstatistikleri Raporu 2021 ve küresel Kovid-19 artan ölüm oranı tahminlerini içeren raporu açıklandı.

Raporda, 31 Aralık 2020 itibarıyla ön tahminlerin, 2020'de Kovid-19 salgınına atfedilebilecek toplam küresel ölüm sayısının en az 3 milyon olduğunu gösterdiği belirtilerek, bu rakamın da resmi olarak bildirilen 1,8 milyondan 1,2 milyon daha fazla ölüm anlamına geldiğine işaret edildi.

Tahminlere göre şu anda DSÖ'ye bildirilen Kovid-19 kaynaklı 3,4 milyon ölüm sayısının muhtemelen önemli ölçüde eksik sayıldığı ifade edilen raporda, ölüm sayısının bundan en az 2-3 kat daha yüksek olduğu belirtildi.

Asma, AA muhabirinin, Kovid-19 kaynaklı küresel vefat sayılarına ilişkin sorusu üzerine, "Bu aya kadar resmi olarak 3,4 milyon ölüm rapor edildiğini zaten biliyoruz. Ancak bu sayı gerçekten 2-3 kat daha fazla olabilir." dedi.

Dünya genelinde 2020'deki ve öncesindeki ölüm sayılarına bakıldığında şimdiye kadar 6 ile 8 milyon arası insanın Kovid-19 nedeniyle ölmüş olabileceğini ifade eden Asma, salgının hala yükselişte olduğu uyarısında bulundu.

Asma, salgının yayılmaya devam ettiği özellikle Hindistan, Nepal gibi Asya ülkeleri başta olmak üzere Latin Amerika ülkelerinde virüs kaynaklı ölümlerin artışını sürdürdüğünü kaydetti.

Birçok ülkede ölüm nedenlerine ilişkin raporlamalarda sorunlar olduğunu belirten Asma, "Bu nedenle DSÖ, tüm ülkeleri güçlü veri ve sağlık bilgi sistemlerini geliştirmeye ve bunlara yatırım yapmaya çağırıyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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