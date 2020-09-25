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Korona Virüs DSÖ'den korkutan açıklama
Korona Virüs

DSÖ'den korkutan açıklama

Dünya Sağlık Örgütü Acil Durum Programı Başkanı Mike Ryan, koronavirüse karşı başarılı bir aşının yaygın kullanımına başlanana kadar bu virüse bağlı ölümlerin dünya çapında 2 milyona ulaşabileceğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-09-25 21:38:00 -
DSÖ'den korkutan açıklama

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dünya genelinde hızla yayılıyor. Koronvirüse bağlı can kayıpları ve vaka sayıları yükselmeye devam ediyor.

Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) konuyla ilgili bugün korkutan bir açıklama geldi.

DSÖ Acil Durum Programı Başkanı Mike Ryan, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüse karşı başarılı bir aşının yaygın kullanımına başlanana kadar bu virüse bağlı ölümlerin dünya genelinde 2 milyona ulaşabileceğini söyledi.

Ryan, pandemiye karşı beraber ve uyumlu hareket edilmemesi durumunda bu sayının daha da fazla olacağını belirtti.

Bütün dünyada kısıtlamaların ve tecritlerin hafifletilmesinden sonra koronavirüsün gençler arasında yayıldığına işaret eden Ryan, koronavirüs vaka sayılarındaki yükselme sebebi ile gençlerin suçlanmaması gerektiğini söyledi.

Diğer yandan dünya çapında koronavirüs vaka sayısı 32 milyon 572 bin 774’e, toplam can kaybı ise 989 bin 981’e yükseldi.

 

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