DSÖ'den hatalı aşı açıklaması: Daha fazla ayrıntı istiyoruz

AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi ortaklığında geliştirilen ancak çalışmalar sırasında hata yapıldığı açıklanan koronavirüs aşısına ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri, söz konusu aşıyla ilgili daha fazla detay verilmesi çağrısında bulundu.

AstraZeneca, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamayla, gönüllülere olması gerekenin yarısı düzeyinde doz uygulandığını belirterek önemli bir hata yapıldığını itiraf etmişti.

Konuyla ilgili konuşan DSÖ Baş Bilim İnsanı Soumya Swaminathan, "Eğer aşının daha düşük dozla daha iyi bir etkiye sahip olduğu görülüyorsa, bu bulgunun on binlerce kişi üzerinde test edilmesi gerekir" ifadelerini kullandı.