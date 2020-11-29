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Korona Virüs DSÖ'den hatalı aşı açıklaması: Daha fazla ayrıntı istiyoruz
Korona Virüs

DSÖ'den hatalı aşı açıklaması: Daha fazla ayrıntı istiyoruz

Dünya Sağlık Örgütü, yeni tip koronavirüs salgınına karşı AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi ortaklığında geliştirilen ancak hata yapıldığı açıklanan aşıyla ilgili daha fazla detay almak istediklerini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-29 01:03:00 -
DSÖ'den hatalı aşı açıklaması: Daha fazla ayrıntı istiyoruz

AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi ortaklığında geliştirilen ancak çalışmalar sırasında hata yapıldığı açıklanan koronavirüs aşısına ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri, söz konusu aşıyla ilgili daha fazla detay verilmesi çağrısında bulundu.

AstraZeneca, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamayla, gönüllülere olması gerekenin yarısı düzeyinde doz uygulandığını belirterek önemli bir hata yapıldığını itiraf etmişti.

Konuyla ilgili konuşan DSÖ Baş Bilim İnsanı Soumya Swaminathan, "Eğer aşının daha düşük dozla daha iyi bir etkiye sahip olduğu görülüyorsa, bu bulgunun on binlerce kişi üzerinde test edilmesi gerekir" ifadelerini kullandı.

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