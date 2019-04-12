DSÖ'den Ebola virüsü kararı

CENEVRE (AA) - Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) geçen yıl temmuz ayı sonunda başlayan ve yüzlerce kişinin ölümüne neden olan Ebola salgını gerekçesiyle küresel acil durum ilan edilmesine gerek olmadığına karar verdi.

DSÖ Acil Durum Komitesinin bugünkü toplantısının ardından, Komite Başkanı Prof. Dr. Robert Steffen, DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom ve DSÖ Sağlık Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan, örgütün Cenevre'deki genel merkezinde ortak basın toplantısı düzenledi.

Steffen, KDC'deki Ebola salgınının ciddiyetini koruduğunu, fakat Genel Direktör Adhanom'a, küresel acil durum ilan edilmesine gerek duyulmadığına dair tavsiyede bulunduklarını aktardı.

Robert Steffen, küresel acil durum ilan edilmesinin DSÖ'ye ekstra bir katkı sağlamayacağını, örgütün halihazırda salgına karşı mücadelede ciddi destek aldığını vurguladı.

Adhanom da komitenin tavsiyesini kabul ettiğini belirterek, virüsün şu an itibarıyla uluslararası bir tehdit oluşturmadığını ve gerek duyduğunda komiteyi yeniden toplayacağını belirtti.

KDC'deki durumun şimdiye kadar karşılaştıkları en zor Ebola vakası olduğunu vurgulayan Adhanom, ülkede 20'ye yakın silahlı grubun çatışmasının işlerini zorlaştıran en büyük faktör olduğunun altını çizdi.

Ebola ile mücadelede temmuz ayına kadar 148 milyon dolarlık fona ihtiyaç duyduklarını ve şimdiye kadar bunun sadece 74 milyon dolarını toplayabildiklerini aktaran Adhanom, uluslararası topluma, fonun tamamının karşılanması için çağrıda bulundu.

DSÖ Sağlık Acil Durumlar Programı Direktörü Ryan ise bir soru üzerine, ülkede son 4 günde 43 kişinin Ebola virüsünden ölmesinin küresel acil durum ilan edilmesini gerektirmediğini kaydetti.

Ryan, bu ölümlerin, DSÖ'nün ülkede erişiminin olmadığı bölgede meydana geldiği bilgisini paylaşarak, virüsle mücadelede karşılaştıkları en büyük engelin erişim olduğuna dikkati çekti.

Yıllardır Ebola'ya karşı mücadelede yer aldığını aktaran Ryan, virüsü "tahmin edilemez ve fena" olarak niteledi.

- Yaklaşık 700 can aldı

KDC Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, Kuzey Kivu eyaletinde başlayan ve Ituri eyaletine yayılan salgında, bin 206 kanamalı ateş vakası görüldü. Bu kişilerden bin 140'ının Ebola virüsü taşıdığı tespit edildi.



Son 4 günde 43 kişinin yaşamını yitirdiği salgında, Temmuz 2018'den bugüne kadar toplam 698 kişi öldü, virüsü taşıyan 358 kişi ise iyileşti. Ebola merkezlerinde halen 84 kişinin tedavisi sürüyor.



Öte yandan verilere göre, Ebola virüsünden kaynaklandığı kesinleşmeyen kanamalı ateş vakalarında da 66 kişi öldü.



Bölgede 8 Ağustos 2018'de başlatılan kampanya kapsamında 97 bin 903 kişiye aşı yapıldı.



Yetkililer, halkın Ebola salgınının varlığını reddederek, aşı ve tedavi olmamaları nedeniyle ölümlerin arttığını belirtiyor.



Ebola, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı iki salgına yol açmıştı. KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.



Ebola virüsü, Aralık 2013'te, Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında, 30 bin kişiye virüs bulaşmış, 11 binden fazla kişi ölmüştü.