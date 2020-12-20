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Korona Virüs DSÖ’den dünyayı saran yeni tehlikeye ilişkin açıklama! ‘Yakın temastayız’
Korona Virüs

DSÖ’den dünyayı saran yeni tehlikeye ilişkin açıklama! ‘Yakın temastayız’

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünyayı etkisi altına almaya başlayan yeni tip daha bulaşıcı koronavirüse ilişkin açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-12-20 14:32:00 -
DSÖ’den dünyayı saran yeni tehlikeye ilişkin açıklama! ‘Yakın temastayız’

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayıldığı belirtilen mutasyonuyla ilgili İngiliz yetkililerle "yakın temasta" olduklarını tüm dünyaya bildirdi.

DSÖ tarafından Twitter'dan yapılan paylaşımda, "Kovid-19'un daha hızlı yayılan yeni türüyle ilgili İngiliz yetkililerle yakın temas halindeyiz." ifadesine yer verildi.

Paylaşımda, Kovid-19'un yeni türüne ilişkin devam eden araştırmaların "bilgi, sonuç ve analizlerinin" İngiliz makamlarınca paylaşılmaya devam edileceği aktarıldı.

"Virüsün yeni türünün özellikleri ve olası etkileri" hakkında daha fazla bilgi edinildikçe DSÖ'ye üye 194 ülkenin bilgilendirileceği de kaydedildi.

Yeni tür yüzde 70 daha fazla bulaşıcı

İngiltere'nin güneydoğusunda Kovid-19'un daha hızlı yayılan yeni türü keşfedilmişti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve bir grup bilim insanı tarafından yapılan açıklamada, ülkede keşfedilen yeni türün yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu bildirilmişti.

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