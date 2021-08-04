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Korona Virüs DSÖ’den dünyayı ayağa kaldıran çağrı! Aşılar askıya alınacak mı? Tarih verdi
Korona Virüs

DSÖ’den dünyayı ayağa kaldıran çağrı! Aşılar askıya alınacak mı? Tarih verdi

Dünya koronavirüse karşı mücadeleyi sürdürürken aşılama ile ilgili çok konuşulacak açıklama geldi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Ghebreyesus, yeniden aşılanmanın geçici olarak askıya alınması gerektiğini savundu.

Yeniakit Publisher
2021-08-04 19:27:00 -
DSÖ’den dünyayı ayağa kaldıran çağrı! Aşılar askıya alınacak mı? Tarih verdi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı yeniden aşılanmanın eylül sonuna kadar geçici olarak askıya alınması gerektiğini belirtti.

Ghebreyesus, “Etkisi olan herkesi, olimpiyat sporcularını, yatırımcıları, iş insanlarını, dini liderleri, aileler ve topluluklardaki her bir kişiyi, en az eylül sonuna kadar ek aşı dozlarını askıya alma çağrımızı desteklemeye çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bu arada DSÖ uzmanları, yıl sonuna kadar dünya çapında yeterli sayıda insanın aşılanması amacıyla ek aşıları askıya alma sürelerinin daha da uzatılması gerekebileceğine inanıyor.

DSÖ’nün değerlendirmelerine göre, dünyada Kovid-19 aşılarına erişimde küresel bir eşitsizlik meydana geldi ve daha fakir ülkelerde, tamamen aşılanan ya da en az bir doz aşı yaptıran kişilerin sayısı, aşıların üretildiği ve hükümetlerin yeniden aşılanma konusunu dile getirmeye başladığı daha zengin ülkelere göre çok daha az.

DSÖ Başkanı Ghebreyesus, daha önce de eylül ayına kadar her ülkede nüfusun en az yüzde 10’unun aşılanması çağrısında bulunmuştu.

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