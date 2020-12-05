DSÖ'den aşı uyarısı: Vakaların sıfırlanacağı anlamına gelmez

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını ile ilgili müjdeli aşı haberleri peş peşe gelirken Dünya Sağlık Örgütü'nden yeni bir uyarı geldi. DSÖ, virüse karşı etkili bir aşı bulunması sonrasında rehavete kapılmama uyarısında bulundu. Yapılan açıklamalarda, aşıların vakaları sıfırlayacağı anlamına gelmediği ve bu nedenle tedbirlerin asla elden bırakılmaması gerektiği vurgulandı.

"Salgın sona ermedi"

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada aşı gelişmelerine ilişkin "Yavaş yavaş tünelin ucundaki ışığı görmeye başlıyoruz" değerlendirmesinde bulunmuştu. Ghebreyesus, salgının sona ermediğini hatırlatarak "DSÖ, salgının sona erdiğine dair artan bir algıdan endişe duyuyor. Gerçek şu ki, halihazırda dünyanın birçok yerinde virüs hala çok yüksek seviyelerde. Bu da hastaneler, yoğun bakım üniteleri ve sağlık çalışanları üzerinde muazzam baskı oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

"Aşılar bize büyük bir güç sağlayacak"

BM ajansının acil durumlardan sorumlu üyesi Mike Ryan ise "Aşı geliştirilmesi, salgını bitireceği anlamına gelmez. Aşıların geliştirilmesi ve aşılama işlemleri koronavirüse karşı bize büyük bir güç sağlayacak, mücadelemize yeni bir güç ekleyecek. Ancak, aşılar kendi başlarına bir şey ifade etmiyor." şeklinde konuştu.