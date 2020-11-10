DSÖ'den aşı açıklaması: Kış aylarına yetişmeyebilir

Tüm dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında pek çok ülkede aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları devam ederken Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan bir açıklama geldi. Koronavirüs aşısına ilişkin soruları cevaplayan DSÖ Avrupa Direktörü Hans Kluge, aşının kış aylarına yetişmeyeceğini söyledi.

Kluge, "Klinik denemeleri üçüncü aşamada bulunan 6 aşı çalışması var. Bu aşılar çok fazla kişi üzerinde deneniyor. Ancak bu konuda henüz kimsede net bir yanıt yok. Büyük olasılıkla aşı bu kışa yetişmeyecek. Umarım gelecek yılın ortalarına hazır olur." ifadelerini kullandı.