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Korona Virüs DSÖ'den ABD'ye koronavirüs uyarısı
Korona Virüs

DSÖ'den ABD'ye koronavirüs uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü, ABD'lilere son haftalarda koronavirüs vaka ve ölüm sayılarının artması üzerine "Sarılmayı bırakın" çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-12-08 21:57:00 -
DSÖ'den ABD'ye koronavirüs uyarısı

Yeni tip koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülke olan ABD'de son haftalarda artış gösteren vaka ve ölüm sayılarıyla ilgili Dünya Sağlık Örgütü'nden uyarı geldi. DSÖ Sağlık Acil Durumları Direktörü Dr. Mike Ryan, ABD vatandaşlarına hastanelerin doluluk oranlarının sınırına geldiğini hatırlatarak, "Sarılmayı bırakın" çağrısında bulundu.

Virüsün özellikle insanlarla yakın temas halindeyken yayıldığını vurgulayan Dr. Mike Ryan, "Güçlü bir sağlık sistemine ve inanılmaz teknolojilere sahip ABD'de dakikada bir ila iki kişinin öldüğünü görmek oldukça şaşırtıcı. Uzun süre bir başkasıyla aynı yerde olmak şu anda yapabileceğiniz en tehlikeli şeylerden biri. Çünkü beraber geçirilen dönemde virüsün yayılması için daha fazla fırsat var" ifadelerini kullandı.

ABD'nin şu an kötü bir durumda olduğunu belirten Dr. Mike Ryan, "İnsanların birbirine sarılmamasını istemek korkunç bir şey. Fakat ABD'de geldiğimiz durum bu" şeklinde konuştu.

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