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Korona Virüs DSÖ: Yanlış söylem oluşturuyor
Korona Virüs

DSÖ: Yanlış söylem oluşturuyor

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Bazı ülkelerde yüksek aşılama oranı ve Omicron varyantının hafifliği, Kovid-19 salgınının bittiğine dair yanlış söylemler yaratıyor." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-02-15 00:08:00 -
DSÖ: Yanlış söylem oluşturuyor

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Bazı ülkelerde yüksek aşılama oranı ve Omicron varyantının hafifliği, Kovid-19 salgınının bittiğine dair yanlış söylemler yaratıyor." ifadelerini kullandı.

ABD'de düzenlenen Kovid-19 Küresel Eylem Toplantısı'na video konferans yoluyla bağlanan Ghebreyesus, Kovid-19 salgınındaki son duruma dair konuştu.

Ghebreyesus, DSÖ'nün bu yılın ortasına kadar her ülke nüfusunun yüzde 70'inin aşılanması hedefinin önemine dikkati çekerek, "Salgını bu yıl kontrol altına alabiliriz fakat bu fırsatın heba edilmesi riski artmış durumda." dedi.

116 ülkenin, DSÖ'nün belirlediği "nüfusun yüzde 70'ini aşılama" hedefini tutturamayacağının öngörüldüğünü vurgulayan Ghebreyesus, siyasi liderlerin aşılama sürecini hızlandırmaya teşvik edilmesi gerektiğini kaydetti.

Ghebreyesus, Omicron varyantından sonra Kovid-19 salgınının biteceğine yönelik iddialara ise "Bazı ülkelerde yüksek aşılama oranı ve Omicron varyantının hafifliği, Kovid-19 salgınının bittiğine dair yanlış söylemler yaratıyor." açıklamasında bulundu.

Aşılama olmadan salgının kontrol altına alınamayacağını yineleyen Ghebreyesus, tüm ülkelere DSÖ'nün aşılamaya dair küresel hedefini destekleme çağrısında bulundu.

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