DSÖ: Stadyumlara gitmeden de yaşayabiliriz

İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan merkezinde, videokonferans yöntemiyle düzenlenen basın toplantısında sorulara yanıt veren Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus'tan stadyumlarla ilgili kritik bir uyarı geldi.

Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelede ibadethane ve futbol stadyumlarında kalabalıklardan kaçınılması gerektiğini belirterek, stadyumlara gitmeden de yaşanılabileceğini söyledi. Ghebreyesus, risk yüksek olduğu için stadyumlarda taraftarların olmadığı modeli uygulamanın daha iyi olduğunu vurguladı.

Pandemi ile mücadelede geniş çaplı kitlesel etkinkinliklerin durdurulması çağrısında bulunan DSÖ Genel Direktörü, Güney Kore'de şubat ayında bir kilise cemaati içinden virüsün ülkeye yayıldığını hatırlattı.

Ghebreyesus, 19 Şubat tarihinde tıka basa dolu tribünde 40 binden fazla taraftarın önünde Milano'da oynanan Atalanta-Valencia maçından sonra koronavirüsün İtalya'ya yayıldığını bildirerek en iyisinin bu tür kalabalıklardan kaçınmak olduğunu belirtti.

Hükümetlere çağrı yaparak bu tür kitlesel faaliyetlerden kaçınılmasını isteyen Ghebreyesus, böylelikle ekonominin diğer sektörlerinin açılabileceğini, ekonominin hayata geri döneceğini ifade etti.

Ghebreyesus, ibadethaneler konusunda da Suudi Arabistan'ın son hac mevsiminde uyguladığını yöntemin uygulanabileceğini belirtti.

Ghebreyesus, sınırlı sayıda Müslümanın Hac'da maske takıp sosyal mesafe kurallarına uyarak ibadetlerini yaptığını bildirdi.

Birçok ülkenin, koronavirüsün kitlesel etkinlikler yolu ile hızla yayılması sebebiyle, geniş çaplı kısıtlamalara gitmek durumunda kaldığını ifade eden Ghebreyesus, koronavirüsün önüne geçilebilmesi için bu tür etkinliklerden kaçınılması ya da dev tedbirler alınması gerektiğini kaydetti.