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Korona Virüs DSÖ kritik uyarıyı yaptı! Aşı olanlar buna dikkat etsin
Korona Virüs

DSÖ kritik uyarıyı yaptı! Aşı olanlar buna dikkat etsin

Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını devam ederken virüsün değişik varyantları hayatı tehlikeye atmaya devam ederken, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), iki doz aşı olan kişilerin de yeni varyanta karşı dikkatli olması gerektiği uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-06-27 11:29:00 -
DSÖ kritik uyarıyı yaptı! Aşı olanlar buna dikkat etsin

Hindistan'da salgınının en yoğun olduğu dönemde ortaya çıkan 'Delta' varyantı yayılımını sürdürüyor...

Salgın ile ilgili çalışmalarına devam eden Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Delta varyantını 'endişe verici' kategorisinde değerlendirmeye aldı.

DSÖ, Delta mutasyonuna karşı dikkatli olunması uyarısını yinelerken bu varyantın orijinal koronavirüsten çok daha hızlı yayıldığını açıkladı.

"İki doz aşıya güvenmesinler"

DSÖ’nün ilaç ve sağlık ürünlerinden sorumlu genel direktör yardımcısı Dr. Marangela Simao da konuya ilişkin açıklama yaptı.

CNBC’de yer alan haberde Dr. Simao, “İnsanlar iki doz aşı oldukları için kendilerini güvende hissetmemeliler. İki doz aşı olsalar da insanlar kamuya açık alanda maske takmaya devam etmeliler” ifadelerini kullandı.

"Tek başına koruma sağlamıyor"

Aşının tek başına koruma sağlamadığını vurgulayan Dr. Simao, “İnsanların sürekli maske takması ve havalandırılmış ortamlarda bulunması gerekiyor. El temizliğine önem verilmeye ve sosyal mesafeye devam edilmeli. Kalabalıklardan uzak durulmalı çünkü iki doz aşı olsalar da insanlar hastalığı bulaştırabilir.” dedi.

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Yorumlar

Asıl soru

Niye aşı oluyoruz o zaman?
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dursun

eee.. o zaman ne diye aşı olunuyor.yazık değilmi? aman şuna dikkat. aman buna dikkat aşı olmadan dikkat edilemiyormu. birkısır döndü devam ediyor insanlar kobay faresi gibi değerlendiriliyor.
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