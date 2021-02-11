DSÖ Kovid-19'un tespit edildiği ilk tarihi açıkladı! İşte o 4 senaryo

Salgının kökenini araştırmak üzere Çin'e giden Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) uzmanları yeni bir rapor yayınladı.

Yayınlanan raporda, Çin'in ülkede ilk vakanın görüldüğü tarih olarak açıkladığı 8 Aralık tarihinden iki ay önce ülkede yaklaşık 90 kişide Kovid-19 benzeri virüsün görüldüğü açıklandı.

Wall Street Journal'ın haberine göre, Çin'de sağlık yetkilileri son birkaç aydır birçok kişiye antikor testi yaptıklarını ve virüsün herhangi bir varyasyonuna rastlanmadığını açıklarken araştırmacılar herhangi bir antikorun gecikme sırasında tespit edilemeyen seviyelere düşmüş olabileceğinin altını çiziyor.

Öte yandan Çin, DSÖ'ye çağrıda bulunarak, koronavirüs ile ilgili ABD'de de araştırma yapılmasını talep etti.

Geçtiğimiz gün yeni bulgular açıklanmıştı

Dört hafta boyunca Çin'in Wuhan kentinde Kovid-19'un kökenini araştıran Dünya Sağlık Örgütü ekibi, bulgularını açıklamıştı. Yeni tip koronavirüsün çıktığı yer olarak düşünülen Wuhan'da haftalarca araştırma yürüten DSÖ ekibi, virüsün hayvandan insana geçmiş olma ihtimalinin yüksek olduğunu, ancak yarasa ve pangolinlerin Kovid-19'u insanlara bulaştırdığına dair bir kanıt olmadığını belirterek, "Aralık 2019'dan önce Wuhan'da Kovid-19 olduğuna dair de bir kanıt yok" açıklamasını yapmıştı. DSÖ yetkilileri, virüsün Wuhan'dan önce Çin'in diğer bölgelerinde çıkmış olabileceğini belirtmişti. Yetkililer öte yandan, virüsün laboratuvardan sızdığı iddialarının yüksek ihtimalle yanlış olduğunu kaydetmişti. Heyetin başkanlığını yapan Dr. Peter Ben Embarek, virüsün donmuş gıda yoluyla yayılmış olabileceğinin de düşünüldüğünü söylemişti.

İnsanlara nasıl geçtiğine dair 4 senaryo

DSÖ Heyet Başkanı Peter Ben Embarek,, Kovid-19'un insanlara nasıl geçtiğini bulmaya yönelik incelemelerinin dört düşünceye dayandığını söylemişti. İhtimalleri, "Virüsün doğrudan hayvanlardan insanlara geçmesi, hastalığın taşıyıcı hayvan türlerinden bulaşması, virüsün donmuş ürünler yoluyla geçmesi, virüsün Wuhan'daki laboratuvardan yayılması" olarak sıralayan Embarek, "Daha fazla çalışmaya ihtiyaç var" demişti.