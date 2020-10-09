DSÖ: Kovid-19 aşısı 2021’in ortalarında dünyaya dağıtılacak

DSÖ Sözcüsü Margaret Harris, 8-9 aşı adayının Faz 3 klinik denemelerinin devam ettiğini belirterek, "Deneme aşamasının sonuçlarının yıl sonunda gelmeye başlamasını bekliyoruz. Mevcut zaman çizelgesi göz önüne alındığında, dozların 2021'in ortasında ülkelere ulaşmaya başlamasını bekliyoruz" dedi.



Dünyayı şoke eden rakam



DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, ölü sayısının bilinenden çok daha fazla olduğu uyarısını yaparken DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan'ın 5 Ekim'de yaptığı, "DSÖ'nün en iyi tahminlerine göre, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 10'unun, bir diğer ifadeyle 780 milyon kişinin Kovid-19'a yakalandığı açıklaması" ise tüm dünyayı şoke etmişti.



Salgının en kötü vurduğu ülkelerde cevabını arayan tek soru ise Kovid-19 için etkili ve güvenli aşının tarihi.



DSÖ Sözcüsü ve aynı zamanda epidemiyoloji uzmanı Dr. Harris, Kovid-19 aşı çalışmalarına ilişkin 200 aşı adayı üzerinde çalışmaların devam ettiğini, 38 aşı adayının insanlar üzerinde denemelerinin sürdüğünü belirterek “Bunların 8-9'nun ise Faz 3 klinik deneme aşamasında. 30 bin ila 60 bin gönüllünün katıldığı denemelerden elde edilecek sonuçlar yıl sonunda ortaya çıkacak. Veriler ortaya çıktıktan sonra düzenleyici makamların aşının 'güvenlik ve etkinliğini' değerlendirmesi gerekecek. Ardından da onaylanan aşılar için üretim başlayacak. Mevcut zaman çizelgesi göz önüne alındığında, dozların 2021'in ortasında (ikinci veya üçüncü çeyrekte) ülkelere ulaşmaya başlamasını bekliyoruz. Henüz hiçbir Kovid-19 aşı adayı DSÖ acil kullanım listesine alınmadı” dedi.