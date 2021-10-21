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Korona Virüs DSÖ kötü haberi duyurdu: Salgın 2022'de de devam edecek!
Korona Virüs

DSÖ kötü haberi duyurdu: Salgın 2022'de de devam edecek!

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), koronavirüsün 2022’de de devam edeceğini vurguladı.

Yeniakit Publisher
2021-10-21 09:48:00 - 2021-10-21 09:49:43
DSÖ kötü haberi duyurdu: Salgın 2022'de de devam edecek!

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), yoksul ülkeler yeterince aşıya erişemedikleri için Covid salgınının "gereğinden bir yıl daha uzun süreceğini" söyledi.

DSÖ'nün üst düzey yöneticilerinden Dr. Bruce Aylward, bunun Covid salgınının "2022'de de etkili olabileceği" anlamına geldiğini kaydetti.

Afrika kıtasında nüfusun %5'inden azı aşılanmış durumda, diğer kıtaların çoğunda bu oran %40.

Dr. Aylward, ilaç şirketlerinin en düşük gelirli ülkelere öncelik verebilmeleri için varlıklı ülkelere aşı kuyruğundaki yerlerini bu ülkelere bırakmaları çağrısında bulundu.

Dr. Aylward, "Gerçekten hızlanmamız gerekiyor, yoksa biliyor musunuz? Bu pandemi gereğinden fazla bir yıl daha devam edecek" dedi.

"The People's Vaccine" adlı sivil toplum kuruluşları ittifakı, ilaç şirketleri ve zengin ülkeler tarafından vaat edilen yedi dozdan sadece birinin aslında daha yoksul ülkelere ulaştığını gösteren yeni veriler yayımladı.

Covid aşılarının büyük çoğunluğu yüksek gelirli veya üst orta gelirli ülkelerde yapılmış durumda. Küresel olarak uygulanan dozların sadece %2,6'sı Afrika'da yapıldı.

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Yorumlar

Yorumcu

Demek chemtreils le uçaklardan virüslü gaz atmaya devam edeceksiniz hmm ama size inanıp 4-5 doz aşı olmaya kararlı pek zeki arkadaşları uyarmaktan yoruldum. Bu arada Allah bin belanızı versin.
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Yarın ne olacağını yalnız Allah bilir!!

DSÖ'de kim oluyor, küreselci deccallerde kim oluyor, 2022'de şu olacak bu olacak! Haden oradan, yarının ne getireceģini ve ne olacağını kimse bilemez!! Ancak siz Haddinizi Bilin, dünyaya ifsad virüsleri yaymayın yeter!!!
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