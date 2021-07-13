DSÖ Genel Direktörü aşı şirketlerini eleştirdi: Daha fazla aşı sağlanması gerekiyor

Yeni Akit/Ankara

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, şu ana kadar 104 ülke ve bölgede tespit edilen Delta varyantının bulaşma gücünün çok yüksek olduğunu, bu yüzden tüm dünyada vaka ve ölüm sayılarının hızla arttığını belirtti. Aşıların dünya genelinde dağıtılması sürecinde ortaya çıkan dengesizlik ve adaletsizliği kınadıklarını belirten Ghebreyesus, “Aşıya erişimde büyük bir dengesizlik ve adaletsizlik görülüyor. Bazı zengin ülkeler, sözde ilave aşı satın almak için milyonlarca doz sipariş verdi. Ancak bazı ülkelerdeki sağlık personeli ve toplumun hassas kesimleri hâlâ aşıya erişemiyor” diye konuştu.

ABD’li ilaç şirketleri Pfizer ve Moderna’yı da eleştiren Genel Direktör Ghebreyesus, “Pfizer ve Moderna şirketleri, aşılama oranı yüksek olan ülkelere ilave aşı sağlamak için büyük çaba gösterdi. Bu iki şirket, gelişmekte olan ülkelerin aşıya erişimini sağlayan Covax programına daha fazla aşı sağlaması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Çinli ilaç şirketleri Sinopharm ve Sinovac’ın Küresel Aşı ve Aşılama Birliği (GAVI) ile imzaladıkları anlaşma doğrultusunda, gelişmekte olan ülkelerin Kovid-19 salgınıyla mücadelesine katkı için temmuz ayında Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı’na (Covax) aşı sağlamaya başlayacağı bildirildi.

Covax programından sorumlu GAVI’den dün yapılan açıklamada, Sinopharm ve Sinovac şirketleriyle imzalanan anlaşmaya göre, iki Çinli ilaç şirketinin temmuz ayında Covax programına aşı sağlamaya başlayacağı belirtildi. Açıklamada, Çinli şirketlerin, Covax programına ekim ayı sonuna kadar 110 milyon doz, ilerleyen dönemde de ek 270 milyon doz aşı sağlayacağı bildirildi. GAVI CEO’su Seth Berkley yaptığı açıklamada, “Çinli ilaç şirketleriyle imzalanan anlaşmayı takdirle karşılıyorum. Covax programının kapsadığı ülkeler kısa sürede aşıya erişebilecek” diye konuştu.

DSÖ’nün baş bilim insanı Dr. Soumya Swaminathan, “Son günlerde Şili’den edinilen bilgiler dâhil olmak üzere tüm test verileri, Sinopharm ve Sinovac şirketlerinin ürettiği aşıların etkili olduğunu gösteriyor. Çinli şirketlerin Covax programına sağlayacağı aşı yardımı, gelişmekte olan ülkelerdeki aşı eksikliğinin çözülmesine fayda sağlayacak” ifadelerini kulandı.