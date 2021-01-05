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Korona Virüs DSÖ duyurdu! Çin koronavirüsün kökenini araştıracak heyete izin vermedi
Korona Virüs

DSÖ duyurdu! Çin koronavirüsün kökenini araştıracak heyete izin vermedi

Koronavirüsün kökenini araştıracak uluslararası uzmanlardan oluşan bilim heyetinin Çin'e girişine izin verilmemesini yorumlayan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, durumun büyük bir hayal kırıklığı oluşturduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-01-05 22:38:00 -
DSÖ duyurdu! Çin koronavirüsün kökenini araştıracak heyete izin vermedi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde, video konferans yöntemiyle 2021'in ilk basın toplantısını düzenledi.

Kovid-19'un kökeni araştırmak için bu hafta Çin'e gitmesi beklenen uluslararası bilim insanlarının durumuna ilişkin konuşan Ghebreyesus, "Bugün, Çinli yetkililerin Çin'e gidecek heyet için gerekli izinleri henüz tamamlamadığını öğrendik. Ekibin iki üyesinin (Çin'e) yolculuklarına çoktan başlamış olması ve diğerlerinin de son dakikada seyahat edememesi nedeniyle bu haber beni büyük hayal kırıklığına uğrattı." dedi.

Üst düzey Çinli yetkililerle temas halinde olduğunu aktaran Ghebreyesus, "virüsün kökenini araştırma misyonu"nun DSÖ ve uluslararası heyet için "öncelik" olduğunu Çinli yetkililere bir kez daha açıkça ilettiğini belirtti.

DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan ise vize sorununun DSÖ bilim heyetinin Çin'e girişine engel olduğunu söyledi.

DSÖ, 2021'in ilk haftasında virüsün kökenini araştırmak için 10 uluslararası bilim insanının Çin'e gideceğini bildirmişti. Heyetin, Kovid-19'un ilk patlak verdiği Vuhan kentini de ziyaret etmesi bekleniyordu.

DSÖ, Çin'de Kovid-19 kaynaklı ilk ölümün görülmesinden 1 yıl geçmesine rağmen virüsün kökenini araştıracak bilim heyetinin henüz Vuhan'a gitmemiş olmasından dolayı eleştirilere maruz kalıyordu.

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