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Korona Virüs DSÖ direktörü kötü haberi duyurdu!
Korona Virüs

DSÖ direktörü kötü haberi duyurdu!

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, salgının sona ermekten çok uzak olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-10-25 12:19:00 -
DSÖ direktörü kötü haberi duyurdu!

Dr. Tedros en sık sorulan sorulardan biri haline gelen, ‘Salgın ne zaman bitecek?’ sorusunu yanıtladı. Tedros, “Cevabım, 'Dünya, sona erdirmeyi seçtiğinde salgın sona erecek'. Bu bizim elimizde. İhtiyacımız olan tüm araçlara sahibiz, etkili halk sağlığı araçları ve etkili tıbbi araçlar.

Ancak Dünya bu araçları kullanmadı, haftada neredeyse 50 bin dozla salgın bitmekten çok uzak. Bildiğiniz gibi bu yıl sonuna kadar her ülkenin nüfusunun yüzde 40'ını aşılamayı hedefledik” ifadelerini kullandı.

G20 ve yüzde 40 aşılamaya ulaşan ülkelerin, Covid-19 aşı sırasında yerlerini diğer aşı ihtiyacı olan ülkelere vermesi gerektiğini belirten Dr. Tedros, ancak bu şekilde salgının üstesinden gelinebileceğini ifade etti.

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