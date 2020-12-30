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Korona Virüs DSÖ ‘daha ölümcül’ diyerek açıkladı! ‘Dünyayı yerle bir edebilir’
Korona Virüs

DSÖ ‘daha ölümcül’ diyerek açıkladı! ‘Dünyayı yerle bir edebilir’

Tüm dünyada büyük etki yapan ve mutasyona uğrayan koronavirüs için Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’den önemli açıklamalar geldi.

Yeniakit Publisher
2020-12-30 16:58:00 -
DSÖ ‘daha ölümcül’ diyerek açıkladı! ‘Dünyayı yerle bir edebilir’

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde, video konferans yöntemiyle 2020'nin son basın toplantısını düzenledi.

Ghebreyesus, geçen yıl bu hafta DSÖ'nün Vuhan'da yayımlanan bir bülten aracılığıyla şehirde "nedeni bilinmeyen zatürre" vakalarını öğrenmesinden bu yana bir yıl geçtiğini söyledi.

Kovid-19 salgınında örgütün politikalarını savunan Ghebreyesus, "Küresel dayanışma oluşturmak için dünyanın dört bir yanından binlerce muhteşem bilim insanıyla çalıştık. Her gün yeni bir şeyler öğreniyoruz. Bazen iyi, bazen zorlayıcı, bazen tam anlamıyla şaşırtıcı ama hepsi faydalı." dedi.

Bir yıl boyunca DSÖ basın toplantılarını takip eden gazetecilere teşekkür eden Ghebreyesus, "Hiçbirimiz bir salgını kendi başımıza bitiremeyiz ama bu salgını birlikte bitireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Acil durumlarla ilgili değerlendirme

DSÖ acil durumlar programı başkanı Dr. Mike Ryan, gelecekte küresel sağlık krizlerini daha iyi yönetmek için bilimsel çalışmalar, lojistik ve eğitim gibi alanlarda iyileştirilmeye gidilmesinin şart olduğunu söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilisi Dr. Mike Ryan, yeni tip koronavirüsten daha ölümcül bir salgının ortaya çıkabileceğini ve dünyayı yerle bir edebileceğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü uzmanları, koronavirüs salgınının ‘ortaya çıkabilecek en büyük salgın olmadığı’ ve daha ölümcül bir virüsün dünyayı çok daha ciddi bir şekilde tehdit edebileceği konusunda uyardı.

Ryan, koronavirüs salgınının sadece bir 'uyandırma çağrısı' olduğunu söyledi. ‘Koronavirüsa salgını ile ilgili olarak, ortaya çıkabilecek diğer salgınlara ne kadar hazırlıksız olabileceğimizi bize gösterdi’ dedi.

Meydana gelen salgının sadece bir ‘yoklama’ diğer bir değişle ‘uyandırma’ olduğunu söyleyen Ryan, bilim, eğitim, sağlık, yönetim, lojistik gibi alanlarda tam bir teyakkuz halinde dünyanın ufukta bekleyen muhtemel tehlikelere hazır olması gerektiğini vurguladı.

‘Gittikçe karmaşıklaşan küresel bir toplumda yaşıyoruz. Bu tehditler devam edecek. Tüm trajedi ve kayıplarla birlikte bu salgından almamız gereken bir ders varsa, o da birlikte harekete geçmemiz gerçeğidir. Her gün yaptığımız işte daha iyi hale gelerek kaybettiklerimizi onurlandırmalıyız. ' diye konuştu.

Ryan ayrıca, uygulanmaya başlanan aşılara rağmen virüsün hayatımızın bir parçası olmaya devam edeceğini söyledi.

‘Muhtemelen virüs bir tehdit olarak hayatlarımızın bir parçası olarak kalacak ancak etkili bir küresel aşılama programıyla çok düşük seviyeli bir tehdit olacaktır.’ dedi.

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