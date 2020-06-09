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Dünya

DSÖ Covid-19 kılavuzunu güncelledi

Koronavirüs salgınının başından bu yana iletişimi engellediği ve rahatsızlık oluşturduğu gibi gerekçelerle maske takılmasını tavsiye etmeyen Dünya Sağlık Örgütü, mevcut Covid-19 kılavuzunu güncelledi.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 05:24:00 -
DSÖ Covid-19 kılavuzunu güncelledi

Tüm dünyayı derinden etkileyen koronavirüs salgınının başından bu yana güvenilir bilimsel kanıtlar olmadığı, iletişimi engellediği ve rahatsızlık oluşturduğu gibi gerekçelerle kamusal alanlarda maske takılmasını tavsiye etmeyen Dünya Sağlık Örgütü, mevcut Covid-19 kılavuzunu güncelledi. Yayınlanan yeni kılavuzda, virüsün yayıldığı bölgelerdeki toplu taşıma, mağaza gibi yerlerde ve sosyal mesafenin uygulanamadığı durumlarda bez maske takılması tavsiye edildi.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ise, özellikle 60 yaş üzeri ve kronik rahatsızlıkları bulunan kişilerin sosyal mesafe kurallarının uygulanmadığı yerlerde mutlaka maske takmaları gerektiğini vurguladı.

Güncellenen kılavuzda maskenin tek başına koruma sağlamayacağı; el yıkama, sosyal mesafe ve diğer korunma önlemlerinin de mutlaka uygulanması gerektiği belirtildi.

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