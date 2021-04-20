DSÖ bu yaş arasını uyardı! Endişe verici oranda artıyor
Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü, 25-59 yaş arası koronavirüsün endişe verici oranda arttığını açıkladı.
Direktör, dünyanın önümüzdeki aylarda küresel koronavirüs salgınını kontrol altına alma imkanına sahip olduğunu belirterek, küresel kaynakların adil ve eşit bir şekilde paylaşılması çağrısında bulundu.
Ve “Eğer elimizdeki araçları tutarlı ve eşit şekilde kullanırsak, bu salgını aylar içinde kontrol altına alabiliriz” dedi
Bir haftada 5,2 milyon vaka
Küresel can kaybına da değinen direktör "Geçen hafta, yeni Covid-19 vakaları art arda sekizinci haftada arttı ve 5,2 milyondan fazla vaka bildirildi. Şu anda DSÖ’ye 3 milyondan fazla ölüm bildirildi. 1 milyon ölüme ulaşmak 9 ay sürdü, 4 ayda 2 milyona, 3 ayda 3 milyona ulaştık” ifadelerini kullandı.