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DSÖ: Bu vakalar kabul edilemez
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Korona Virüs DSÖ: Bu vakalar kabul edilemez
Korona Virüs

DSÖ: Bu vakalar kabul edilemez

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, korona virüs (Covid-19) aşılarına erişimdeki eşitsizliğin salgını sona erdirmenin en büyük risklerinden biri olduğunu belirterek, "Covid-19 aşılarına erişimdeki şok edici küresel eşitsizlik, salgını sona erdirmenin en büyük risklerinden biri olmaya devam ediyor" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-10 22:42:00 -
DSÖ: Bu vakalar kabul edilemez

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, düzenlediği basın toplantısında korona virüs aşılarına erişimdeki eşitsizliğin salgını sona erdirmenin en büyük risklerinden biri olduğunu ifade ederek, "Covid-19 aşılarına erişimdeki şok edici küresel eşitsizlik, salgını sona erdirmenin en büyük risklerinden biri olmaya devam ediyor" dedi.

Dünya nüfusunun yüzde 53’ünü oluşturan yüksek ve üst-orta gelirli ülkelerin Covid-19 aşılarının yüzde 83’ünü aldığını belirten Ghebreyesus, "Yüksek ve üst-orta gelirli ülkeler, dünya nüfusunun yüzde 53'ünü temsil ediyor, fakat dünya aşılarının yüzde 83'ünü almış durumda. Buna karşılık düşük ve düşük-orta gelirli ülkeler dünya nüfusunun yüzde 47'sini oluşturuyor, fakat dünya aşılarının yalnızca yüzde 17'sini almış durumda" dedi.

"Vakalar kabul edilemez derecede yüksek"

Aralarında küresel olarak Covid-19'dan en kötü etkilenen iki bölge olan ABD ve Avrupa dahil olmak üzere çoğu bölgede düşüşlerle birlikte Covid-19 vaka ve can kaybı sayısında bir sabitlenme olduğunu kaydeden Ghebreyesus, "Fakat bu sabitlenme 5,4 milyondan fazla bildirilen Covid-19 vakası ve geçen hafta neredeyse 90 bin ölümle kabul edilemez derecede yüksek" ifadelerini kullandı.

Küresel anlamda tehlikeli bir durumun yaşandığını kaydeden Ghebreyesus, "Mutasyonların yayılması, artan sosyal karışım, halk sağlığı ve sosyal önlemlerin gevşemesi ve adaletsiz aşılamanın tümü Covid-19’un bulaşmasına neden oluyor" dedi.

Hindistan için fon toplama çağrısı

Aynı zamanda DSÖ Vakfı’nın "Hindistan İçin Hep Birlikte" projesini başlattığını duyuran Ghebreyesus, "DSÖ, Hindistan'daki oksijen, kişisel koruyucu ekipman ve ilaç satın alma gibi çalışmalarını desteklemek için fon toplama çağrısında bulunuyor" ifadelerini kullandı.

 

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