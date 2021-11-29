DSÖ bir öyle bir böyle! Dün panik yok demişti, bugün 'başa dönüyoruz' açıklaması yaptı

Dünya Sağlık Örgütü, üye ülkelere yaptığı açıklamada Koronavirüs'ün Omicron varyantının küresel yayılma riskinin "çok yüksek" olduğunu söyledi. Reuters'ın aktardığı habere göre, Dünya Sağlık Örgütü 194 üye ülkeye Koronavirüs'ün ilk olarak Güney Afrika'da tespit edilen Omicron varyantına ilişkin açıklamalarda bulundu.

DSÖ açıklamasında, varyantın özellikleri göz önünde bulundurulduğunda Covid-19 vakalarında artış görülebileceği belirtildi. DSÖ, küresel riski 'çok yüksek' olarak belirledi.

DSÖ, üye ülkelere Covid-19 aşı programlarını hızlandırma çağrısında bulundu.

Güney Afrika'da tespit edilen ve hızla dünyaya yayılan Omicron varyantının daha ağır hastalığa neden olup olmadığı henüz tespit edilmedi.

Koronavirüsün 32 kez mutasyona uğramış yeni varyantı olan B.1.1.529, dünyayı alarma geçirdi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından Omicron olarak adlandırılan yeni varyant hakkında Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, Yeni Şafak’a değerlendirmelerde bulundu. Hong Kong’ta tespit edilen 2 vakaya dikkat çeken Prof. Şener, “Bu iki vakada 4’üncü PCR testinde pozitiflik tespit edildi. 2 vaka da çift doz mRNA (Pfizer) aşılı. Bu durum mevcut testlerden de kaçabilme potansiyeli konusunda kuşku yaratıyor. Dolayısıyla gelinen noktada hem aşı hem de testlere güncelleme gelebilir” dedi.

Aşıya ulaşım sıkıntılı

Afrika kıtasının aşıya ulaşmada sıkıntı yaşadığını hatırlatan Prof. Şener, “Bu sıkıntı tüm dünyanın başına ciddi bir sorun oldu. Yaşananlar aşı adaletsizliğinin bir sonucu. Afrika kıtasında aşılanma yüzde 1-5 arasında değişiyor. Bu süreç tüm dünya için her şeyi gerçekten yeniden değerlendirme gereğini ortaya koyuyor. Keşke daha adil bir dünya mümkün olabilseydi” diye konuştu. Şener, Omicron varyantının sadece aşı adaletsizliğinin tetiklediği yeni bir varyant olabileceğine dikkat çekerek, “Belki de bu durumu yakın gelecekte Kovid-21 olarak adlandıracağız” şeklinde konuştu.

Yeni varyantın semptomlarının aynı olduğunu aktaran Şener, şöyle devam etti: “Hastaların şikayetleri önceki varyantlarla aynı. Tanı alan hastaların takibi devam ediyor. Klinik tabloları ise aktarıldığı kadarıyla ağır değil. Varyant etkisini artırmadan aşılamayı hızlandırmak gerekiyor.” Şener, Afrika bölgesindeki bazı ülkelere getirilen seyahat yasağı hakkında, “Tüm dünyada sınırları kapatmanın yeniden gündeme gelmesi olayın vahametini ortaya koyuyor” değerlendirmesini yaptı.

Nerede ortaya çıktı?

İlk olarak Güney Afrika’da tespit edildi. Güney Afrika, Hong Kong ve Botswana’da 50’den fazla vaka tespit edildi. Belçika, Omicron varyantının görüldüğü ilk Avrupa ülkesi oldu. Aşısız bir kişide Omicron varyantı tespit edildi. Bu kişinin enfeksiyon belirtileri göstermesinden sonra yaptırdığı test sonucu pozitif çıktı.

Yeni varyantın ilk genetik dizilimi Güney Afrika’dan Hong Kong’a giden bir kişiden alınan virüsten geldi. Dizilim Hong Kong tarafından sisteme yüklendi. Güney Afrika ve Botswana’da başka vakalar da tespit edildi.

Daha bulaşıcı mı?

Omicron, bulaşıcılığıyla ün salan Delta varyantından daha bulaşıcı olmasıyla dikkat çekiyor.

Şu ana kadar Kovid-19 belirtilerinden farklı bir semptom gözlenmedi. DSÖ, ilk belirlemelere göre bu varyantın hastalığı geçiren kişileri tekrar etme potansiyelinin bulunduğunu ifade etti.

Uzmanlar, şu an yürürlükte olan aşıların Omicron varyantına karşı daha az etkili olabileceğini ifade ediyor. İngiltere Sağlık Güvenliği Dairesi, Omicron varyantına ait spike proteinini, aşıların temel aldığı orijinal koronavirüse kıyasla çok farklı olduğunu ifade etti. Bu farklılık, mevcut aşıların yeni varyanta karşı ne kadar etkili olacağına ilişkin kaygıları tırmandırdı.

PCR'de tespit edilemiyor!

Omicron varyantını diğer varyantlara göre korkutucu yapan bir diğer özellik, PCR testlerinde hemen tespit edilemiyor olması. Hong Kong’ta tespit edilen 2 olguda virüs 4’üncü PCR testinde tespit edildi.

DSÖ, B.1.1.529 varyantına Yunan alfabesinin 15. harfi olan Omicron ismini verdi. Omicron varyantı, DSÖ’nün şimdiye kadar “kaygı verici” olarak nitelediği beşinci varyant oldu.

Yeni varyantla birlikte ülkeler arka arkaya Afrika ülkelerine yönelik seyahat yasağı getirmeye başladı.