DSÖ aşı için tarih verdi

Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında aşı geliştirme çalışmaları tüm hızıyla devam ederken Dünya Sağlık Örgütü'nden önemli bir açıklama geldi. Dünya Sağlık Örgütü Baş Araştırmacısı ve Kamu Sağlığı Birimi Başkanı Soumya Swaminathan, çalışmaların beklenenden daha hızlı devam ettiğini belirterek aşı kullanımının en erken 2021'in yaz aylarında başlayacağını söyledi.

Swaminathan, şu an için 20'den fazla aşı çalışması olduğunu ve bunların birkaçının işe yarayacağını düşündüğünü ancak hangilerinin başarılı sonuçlar vereceğini bilmenin henüz mümkün olmadığını ifade etti.

Pandemiden kurtulabilmek için geliştirilecek aşının koruyuculuk oranının en az yüzde 70 olması gerektiğini de sözlerine ekleyen Swaminathan, aşı ile ilgili ilk sonuçlara ise 2021'in başında ulaşılabileceğini kaydetti.