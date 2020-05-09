DSÖ açıkladı: Kovid-19'un ağır formda gelişmesine yol açıyor
DSÖ Acil Hastalıklar Programı Başkanı Maria van Kerkhove, sigaranın koronavirüs enfeksiyonunun ağır formda gelişmesine yol açtığını söyledi.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Hastalıklar Programı Başkanı Maria van Kerkhove, sigara içmenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) enfeksiyonun ağır formda gelişmesine yol açtığını söyledi.
DSÖ Acil Hastalıklar Programı Başkanı Maria van Kerkhove, Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında, sigara içmenin koronavirüs enfeksiyonunun ağır formda gelişmesine yol açtığını ve ölüm riskini artırdığını belirtti.
Fransız doktorların, sigara içenlerin Kovid-19’la enfekte olma ihtimalinin daha düşük olduğuna ilişkin araştırmasını değerlendiren Kerkhove, şu ifadeleri kullandı:
"Hepimiz tütünün tehlikelerini biliyoruz. Her yıl milyonlarca insan sigaradan ölüyor. Kovid-19 bir solunum yolu hastalığıdır ve sigara içmek de akciğerlere zarar veriyor. Sigara içmenin hastalığın ağır formda gelişmesine ve ölüm riskini artırdığını gösteren yayınlanmış çalışmalar var."