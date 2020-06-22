DSÖ açıkladı! 24 saatte rekor vaka

Dünya Sağlık Örgütü, bir günde görülen coronavirüs vaka sayısının yeni bir rekor kırdığını duyurdu.

Veriler, örgütün internet sitesinde yayınlandı. Pazar günü 183 binden fazla Covid-19 pozitif sayısı ile bir günde görülen en fazla vakanın tespit edildiği belirtildi.

En fazla vakalar ise Amerika kıtasında görüldü.

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, dünyada 8.7 milyon corona virüs vakası, 461 binden fazla da ölüm yaşandı. Bir önceki rekor vaka sayısı ise 18 Haziran'da tespit edilmişti.

En fazla vakanın görüldüğü 10 ülke

Worldometer'ın verilerine göre en fazla vakanın görüldüğü 10 ülke şöyle;

1 ABD 2,356,715

2 BREZİLYA 1,086,990

3 RUSYA 592,280

4 HİNDİSTAN 426,910

5 İNGİLTERE 304,331

6 İSPANYA 293,352

7 PERU 254,936

8 ŞİLİ 242,355

9 İTALYA 238,499

10 İRAN 207,52