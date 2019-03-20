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DSMMMO seçime hazırlanıyor

Diyarbakır Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (DSMMMO), mayıs ayının ikinci haftasındaki seçimlere hazırlanırken, mevcut başkan Mustafa Vural, seçimlerin demokratik zeminde gerçekleşeceğine inancının tam olduğunu söyledi.

20 Mart 2019 Çarşamba 15:40
DSMMMO seçime hazırlanıyor

Diyarbakır Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (DSMMMO), mayıs ayının ikinci haftasındaki seçimlere hazırlanırken, mevcut başkan Mustafa Vural, seçimlerin demokratik zeminde gerçekleşeceğine inancının tam olduğunu söyledi.


DSMMMO Başkanı olan ve mayıs ayındaki seçimlerde tekrar aday olan Mustafa Vural, 575 üyeyle, 5 grup halinde seçime gideceklerini söyledi. Seçimlerin mutlaka demokratik zeminlerde gerçekleşmesi gerektiğine inandığını belirten Vural, "Adaylarında demokratik zeminde bir birlerini zedelemeden, icra ettikleri mesleği zedelemeden bu süreci böyle yürütmeleri gerektiğini düşünüyorum. Ses tonlarımız yükselse de biz temiz bir seçim istiyoruz. Ben şahsım adına söylüyorum, taahhütname veriyorum hiçbir aday arkadaş için olumsuz ifadeler asla söylemeyeceğim. Bu anlamda belki meslek örgütün onurunu koruma temeli de olsa, biz dilimize, üslubumuza dikkat etmek durumundayız” dedi.



"Haksız rekabet mesleğimizin en büyük sıkıntısı"


Vural, uzun süreden beri bu odanın çeşitli kurul ve komisyonlarında yer aldığını, üç yıldır da oda başkanlığı görevini yürüttüğünü kaydetti. Vural, sözlerine şöyle devam etti:


"Oda başkanlığımız evresinde sadece kendim değil, beraber çalışma arkadaşlarımda bu mesleği hep güncel tutmaya çalıştık. Meslek standartlarını, mesleğin sorun ve sıkıntıları var, sorun ve sıkıntıları çözmeye çalıştık. Mesleği güncel tutmak, Türkiye sürekli vergi sistemi değişen, mevzuat değişen bir ülke. Bu anlamda her güncel değişiklikle, yeni gelen değişikliği mutlaka arkadaşlarımıza eğitimle ayda 2-3 eğitim semineriyle adaptasyonlarını sağladık. Meleğimiz kangrene düşmüş ve bugün sadece Diyarbakır profiliyle değil, Türkiye’de 78 odamız belki benzer şeyleri yaşıyor. Haksız rekabet ve belge kullandırma konuları var. Haksız rekabet mesleğimizin en büyük sıkıntılarından bir tanesidir. İnsanlarının emeklerinin tam karşılığını bir süreçtir. Haksız rekabetin önünde engel olmaya çalıştık, haksız rekabet kurulumuz çok ciddiyetle çalıştı. Onlarca haksız rekabet dosyası oluşturuldu ve bu noktada haksız rekabeti minimize etmeye çalıştık. Bunu bir seferde giderme şansımız yok, meslek örgütünün birlikte karar vermesi gerekiyor. STK’lar nezdinde Diyarbakır çok önemli bir kent, sadece mesleki sorunlarımız yok, aynı zamanda kentimizle ilgili sorun ve sıkıntılarımız oluyor. Diyarbakır kentinin diğer kentlerden farkı var STK’lar arasında ciddi bir koordinasyon ve dayanışma var.”



"Aday arkadaşlar kongreye renk katacaktır"


Odalarının 575 üyesi olduğunu aktaran Vural, “Şuan halihazırda tam deklere edilmemekle birlikte 5 grup var. Bu da Diyarbakır’ın renkliliğini, farklılığını, demokrasiye olan inancını ortaya koyuyor. Gönül isterdi ki bu arkadaşlarımızla meslek onurunu, meslek örgütünü bir yere getirmek ve mesleğe hak ettiği itibarı kazandırmak, birlikte hareket edip tek listeyle devam edelim. Ama demokrasi bu tek listeyle gitmek değildir. Bu anlamda aday olacak arkadaşlarımıza yapılacak olan kongremize renk katacağını düşünüyorum. Bu arkadaşlarımıza başarı diliyorum. Centilmence bir havada olmalıyız, bir birimizi üzmeyeceğiz, bir birimizi kırmayacağız, incitmeyeceğiz. Yarın genel kurulu bitirdiğimizde biz bu arkadaşlarımızla tekrar el elle, kol kolla meslek örgütümüzü hak etmesi gerektiği temelinde beraber mücadele verelim. Arkadaşlara hem başarı hem de temennim bu yönde" diye konuştu.


DSMMMO’nun seçimlerinin mayıs ayının ikinci haftasında yapılacağı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 15:40
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